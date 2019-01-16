Названы профессии, которым грозит исчезновение

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В скором времени в России могут исчезнуть профессии водителя и продавца. Об этом в эфире передачи "Наблюдатель" на телеканале "Культура" заявил глава представительства Singularity University в Москве Евгений Кузнецов.

Объяснил он это общемировой тенденцией на роботизацию экономики и бизнеса. Эксперт пояснил, что продавцы и водители – это одни из самых быстро роботизируемых профессий в мире, именно сюда сейчас нацелено наибольшее количество роботических сервисов.

В целом, под возможное вытеснение роботами попадают в основном профессии, связанные со средним уровнем квалификации и узкой специализации. По словам Кузнецова, сегодня новые технологии появляются в несколько раз чаще, чем, к примеру, 100 лет назад.

В России в ближайшее время появится новая профессия – цифровой куратор. Минтруд уже разработал для нее профстандарт. Цифровым куратором станет консультант в области цифровой грамотности. Новые специалисты обучат пожилых людей пользоваться цифровыми ресурсами, помогут им освоить электронные способы платежей за коммунальные услуги, научат вести документооборот в электронном виде и т.д.

По словам экспертов, будут востребованы также профессии, связанные с теми вещами, где людей трудно заменить роботами или искусственным интеллектом. Например, медработник, ухаживающий за больным человеком. С другой стороны, востребованы будут профессии, позволяющие человеку адаптироваться к быстрой волне изменений.

В октябре ректор МГУ Виктор Садовничий высказал мнение, что самыми востребованными профессиями будущего станут управленцы и информатики. Похожее мнение ранее высказал Владимир Путин, заявив, что в будущем востребованными станут высокотехнологичные профессии.