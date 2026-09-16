Захарова сравнила пранкеров Вована и Лексуса с Щелкунчиком

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Пранкеры Вован и Лексус (настоящие имена – Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) щелкают чужие маски, словно Щелкунчик орехи, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на панельной дискуссии в рамках Международного фестиваля молодежи.

"Мы их знаем как Вована и Лексуса. В мировой культуре есть Щелкунчик. Я думаю, что эти двое – щелкатели масок", – отметила она.

Дипломат провела параллель между известным сказочным персонажем, который раскалывает орехи, и работой пранкеров, разоблачающих людей.

Ранее Вован и Лексус рассказали, что их включили в категорию "представляющих угрозу национальной безопасности" разведки нескольких западных стран, таких как Великобритания, Германия или Эстония. В открытых докладах спецслужб госчиновникам порекомендовали соблюдать бдительность при телефонных разговорах.

При этом пранкеры опровергли свою связь с российскими спецслужбами. По их словам, их деятельность является серьезной работой, которая требует подготовки и знаний в разных областях.

