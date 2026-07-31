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31 июля, 12:34

Политика

Вован и Лексус назвали пранк с Березовским одним из самых крупных политических розыгрышей

Фото: ТАСС/Николай Малышев, Владимир Мусаэльян

Розыгрыш бизнесмена Бориса Березовского, в ходе которого он признался в финансировании российской оппозиции, стал одним из крупнейших политических пранков. Об этом заявили в интервью РИА Новости пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров).

"Выступая в роли высокопоставленных российских политиков, мы вывели опального олигарха на достаточно искренний разговор о финансировании им ряда людей из российской оппозиции", – рассказали они.

По словам пранкеров, личный номер телефона Березовского они получили через утекшие в сеть базы данных.

Березовский покинул Россию в 2000 году, заявив о несогласии с политикой Владимира Путина. Живя в Великобритании, он выступал с критикой российских властей и поддерживал политические силы на постсоветском пространстве, в том числе участвовал в украинских политических процессах. В марте 2013 года бизнесмен умер в своем доме в Лондоне.

Ранее российские пранкеры рассказали, что разведки ряда западных стран, включая британскую, немецкую и эстонскую, включили их в категорию "представляющих угрозу национальной безопасности". В открытых докладах спецслужб госчиновникам рекомендуют соблюдать бдительность при телефонных разговорах.

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