МГУ укрепил позиции в мировом предметном рейтинге QS

Фото: портал Москва 24/Евгения Смолянская

МГУ включили в топ-100 предметного рейтинга университетов по версии глобального аналитического агентства Quacquarelli Symonds (QS), сообщает пресс-служба вуза.

"Московский университет вошел в топ-30 лучших вузов мира в предметной области "Естественные науки" [21-е место] и в двух номинациях по отдельным предметам: "Лингвистика" [23-е место], "Физика и астрономия" [26-е место]", – говорится в сообщении. Также отмечается, что университет совершил рывок по направлению "Математика", заняв 34-е место.

Ранее сообщалось, что МГУ имени Ломоносова назван в числе лидеров рейтинга THE Emerging Economies University Rankings в странах с развивающейся экономикой. Всего в рейтинге упоминаются 442 университета из 43 стран. Из России заявлены 35 вузов.

В январе Владимир Путин выразил мнение, что Московский государственный университет имени Ломоносова должен сыграть важную роль в реализации стратегических целей России. По мнению главы государства, у МГУ есть сильные компетенции в сфере математики и физики, в анализе больших данных и проведении сложного математического моделирования. Он рассчитывает, что МГУ окажет значимое влияние на реализацию программы генетических исследований. Работы будут вестись по вопросам биобезопасности, медицины, фармацевтики, микробиологии, сельского хозяйства.