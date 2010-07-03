Медведев подписал постановление о создании инновационного центра МГУ

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Постановление о создании инновационного научно-технологического центра МГУ "Воробьевы горы" подписал Дмитрий Медведев. Деньги на проект выделят из федерального и городского бюджетов, передает РИА Новости.

По словам председателя правительства РФ, в реализации проекта примут участие и частные инвесторы.

"В рамках национальных целей, которые мы сейчас стремимся достичь, Россия должна войти в топ-5 стран-лидеров по национально-технологическому развитию", – сказал Медведев, уточнив, что на это направлен проект "Наука".

Новый центр должен будет привлечь к работе как можно больше талантливых ученых и предпринимателей. Кроме того, созданная структура привлечет инвестиции в такие сферы, как медицина, фармацевтика, информационные технологии, нанотехнологии, робототехника и космос.

Максимальное внимание, по словам Медведева, уделят коммерческому использованию перспективных разработок. "Это, наверное, самая слабая наша сторона", – пояснил премьер.

В конце февраля Сергей Собянин распорядился создать в Москве инновационный кластер. Его основой станет IT-платформа, где смогут взаимодействовать все, кто желает создать новый продукт или ищет в столице партнеров для высокотехнологичного проекта.