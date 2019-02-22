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17:07

Собянин подписал закон о создании в Москве инновационного кластера

мэр Москвы Сергей Собянин город технологии

17:07

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин распорядился создать в Москве инновационный кластер. Текст указа был опубликован на официальном портале мэра и правительства столицы. Мэр также подписал документ, уточняющий терминологию городского закона о промышленной политике.

Первый закон закрепляет правовые основы создания и работы инновационного кластера, определяет его цели и задачи, а также статус и меры поддержки его участников.

По замыслу, основой инновационного кластера станет IT-платформа, где смогут взаимодействовать все, кто желает создать новый продукт или ищет в столице партнеров для высокотехнологичного проекта. Платформа позволит быть на связи с органами власти и госкорпорациями, а также подать заявку на получение мер поддержки.

Второй закон заменяет понятие "промышленный (инновационно-производственный) кластер" просто на "промышленный кластер", чтобы исключить возможную путаницу в терминологии.

Ранее оба документа приняла Мосгордума. Законопроект об инновационном кластере, внесенный Сергеем Собяниным, активно поддержали комиссии Мосгордумы по экономической политике и финансам, а также по науке и промышленности. Говоря о преимуществах нового кластера, мэр столицы подчеркнул, что он поможет "столичным ученым и предпринимателям найти друг друга".

В ноябре прошлого года эту инициативу московских властей также одобрил Владимир Путин. Глава государства подписал соответствующий указ.

мэр Москвы Сергей Собянин город технологии

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