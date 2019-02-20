Мосгордума утвердила создание инновационного кластера

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Депутаты Мосгордумы приняли закон о создании в столице инновационного кластера.

Документ устанавливает правовые основы создания и функционирования инновационного кластера города, дает определения основных понятий, закрепляет цели и задачи деятельности. Он же определяет статус и меры поддержки участников проекта.

Ядром инновационного кластера будет IT-платформа для взаимодействия тех, кто хочет создать новый продукт или услугу или ищет в Москве партнеров для высокотехнологичного проекта. На этой платформе можно будет взаимодействовать с органами власти, госкорпорациями и подавать заявки на получение поддержки.

Кроме того, в Мосгордуме приняли закон, уточняющий терминологию городского закона о промышленной политике. Предлагается заменить понятие "промышленный (инновационно-производственный) кластер" понятием "промышленный кластер", чтобы они не смешивались.

Законопроект в Мосгордуму внес Сергей Собянин. Мэр считает, что специалистам нужна встреча с практиками, которые смогут внедрить открытие в производство. Именно поэтому и создается этот кластер. Комиссии Мосгордумы по экономической политике и финансам, а также по науке и промышленности выступили за принятие законопроекта.

Сейчас в Москве работают свыше 20 тысяч субъектов инновационной инфраструктуры, в том числе 47 инженерных вузов, 752 научные организации, 34 технопарка, более пяти тысяч высокотехнологичных предприятий и 12 тысяч фирм, которые занимаются информационными технологиями.