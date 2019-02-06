Собянин внес в Мосгордуму проект закона об инновационном кластере

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Сергей Собянин внес в Мосгордуму законопроект о создании инновационного кластера. Об этом он написал в своем Twitter.
"Внес в Мосгордуму законопроект о создании инновационного кластера. В столице тысячи IT-специалистов, инженеров, ученых, которые создают уникальные продукты. Но, как правило, не знают, где получить финансирование, сделать опытную партию и как приступить к серийному выпуску", – написал мэр.
Собянин отметил, что этим специалистам необходима встреча с практиками, которые смогут внедрить открытие в производство. Именно поэтому и создается этот кластер.
В Москве работают свыше 20 тысяч субъектов инновационной инфраструктуры, включая 47 инженерных вузов, 752 научные организации, 34 технопарка, более 5 тысяч высокотехнологичных предприятий и свыше 12 тысяч фирм, занимающихся информационных технологиями.
Для развития инновационной экосистемы в столице реализуется комплекс мер господдержки. Это в том числе субсидирование расходов на приобретение оборудования, льготные займы, поддержка внешнеэкономической деятельности, содействие развитию технопарков и других объектов инновационной инфраструктуры. Но актуальной проблемой остается дефицит координации между наукой и производством.
Зачастую ученые и инженеры не знают о возможностях своих коллег, не понимают, как получить финансирование, где произвести опытную партию и как подступиться к серийному производству. Эта разобщенность препятствует трансферу технологий в реальный сектор, снижает конкурентоспособность отечественных товаров и замедляет рост стартапов в сфере высоких технологий. Чтобы помочь столичным ученым и предпринимателям преодолеть существующие между ними барьеры, правительство Москвы инициировало создание инновационного кластера.
Ядром инновационного кластера будет IT-платформа для взаимодействия всех, кто хочет создать новый продукт или услугу, или ищет в Москве партнеров для высокотехнологичного проекта. На этой платформе можно будет взаимодействовать с органами власти, госкорпорациями и подавать заявки на получение специализированных мер поддержки.
Функционирование кластера обеспечит специализированная организация, создаваемая в организационно-правовой форме фонда. Стать участником кластера будет просто: достаточно будет подать заявку в электронном виде.
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