Мосгордума поддержала создание инновационного кластера в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве может появиться инновационный кластер. Комиссии Мосгордумы по экономической политике и финансам, а также по науке и промышленности выступили за принятие соответствующего законопроекта, сообщает Агентство "Москва".

Как полагает председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, такое решение позволит объединить на одной платформе образование, науку и производство. Проект поможет раскрыть инновационный потенциал столицы и внедрить новые технологии во всех сферах жизни мегаполиса.

Мосгордума рассмотрит законопроект на ближайшем заседании, 20 февраля. Документ устанавливает правовые основы создания и функционирования кластера, дает определения основных понятий, закрепляет цели и задачи, статус и меры поддержки участников.

Ядром инновационного кластера станет IT-платформа для взаимодействия всех, кто хочет создать новый продукт/услугу или ищет в Москве партнеров для высокотехнологичного проекта. На этой платформе можно будет взаимодействовать с органами власти и госкорпорациями.

Законопроект в Мосгордуму внес Сергей Собянин. Мэр отметил, что специалистам необходима встреча с практиками, которые смогут внедрить открытие в производство. Именно поэтому и создается этот кластер.

Сейчас в Москве работают более 20 тысяч субъектов инновационной инфраструктуры, включая 47 инженерных вузов, 752 научные организации, 34 технопарка, более пяти тысяч высокотехнологичных предприятий и 12 тысяч фирм, которые занимаются информационными технологиями.