МГУ становится влиятельным центром не только в РФ, но и в мире – Садовничий

Московский государственный университет имени Ломоносова вошел в топ-100 лучших вузов мира международного рейтинга QS с высшей в истории позицией, передает РИА Новости.
Комментируя рейтинг, ректор вуза, академик Виктор Садовничий, заявил, что МГУ становится влиятельным центром не только в России, но и в мире.
Ранее международная компания Quacquarelli Symonds (QS) опубликовала новую версию всемирного рейтинга университетов QS-2020, в котором ведущий университет России занял 84 место. Второе место среди российских вузов досталось Новосибирскому государственному университету. Всего в рейтинг 2020 года вошли 25 российских вузов.
Московский университет в очередной раз улучшил свои позиции в ведущем международном рейтинге. Наши показатели растут одновременно с качественным развитием МГУ, сказал Садовничий.
Он добавил, что университет находится в постоянном развитии. А систематичное укрепление его в международных рейтингах вузов демонстрирует правильно заданный курс.
Ранее ректор сообщил о четырех новых направлениях подготовки в МГУ. Это "Медиакоммуникации", "Публичная политика и социальные науки", "Педагогическое образование" и "Химическая технология". Направления объявлены впервые.
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