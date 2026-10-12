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12 октября, 13:00

Город

В Кремле 17 октября пройдет заключительная в этом году церемония развода караулов

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Заключительную в этом сезоне церемонию развода пеших и конных караулов Президентского полка проведут 17 октября на Соборной площади Московского Кремля. Об этом сообщили в Федеральной службе охраны России.

В отделе по связям с прессой и общественностью ФСО уточнили, что мероприятие начнется в 12:00 по московскому времени.

Сезон церемоний развода пеших и конных караулов Президентского полка традиционно длится с апреля по октябрь. В 2026 году он открылся 18 апреля на Соборной площади Московского Кремля.

Мероприятия проводятся еженедельно по субботам, начало – в 12:00. Сама церемония была утверждена осенью 2004 года, а на регулярной основе ее проводят с 2005-го.

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