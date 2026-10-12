Захарова оценила московского водителя, ехавшего в кабриолете под дождем

Фото: телеграм-канал "Мария Захарова"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией прокомментировала поступок столичного автомобилиста, который в дождливый октябрьский день проехался по городу в кабриолете с открытым верхом. Фотографию водителя дипломат опубликовала в своем телеграм-канале.

"Я, конечно, про наш характер знала много, но чтобы в октябрьский дождь в кабриолете... Уважаю", – написала она.

На снимке, сделанном на одной из московских улиц в пасмурный день, видно, как белый кабриолет движется по мокрой дороге среди остальных автомобилей.

Ранее экс-глава австрийского МИД Карин Кнайсль отмечала, что российские женщины остаются леди даже на тяжелой работе. Ее всегда поражало, когда она видела девушек, трудящихся в горной промышленности или в транспортной сфере.

