Экс-глава МИД Австрии Кнайсль поделилась замечанием о женщинах в России

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что российские женщины остаются леди, где бы они ни работали, передает РИА Новости.

"Женщины в России смогли остаться леди. Я всегда поражалась женщинам, которые работают в горной промышленности или водителями автобусов и при этом они все равно остаются леди", – рассказала Кнайсль на IV Евразийском женском форуме в Санкт-Петербурге.

Кроме того, она отметила, что умение оставаться леди также присуще женщинам Центральной Европы.

Ранее на Евразийском женском форуме выступил Владимир Путин. Президент заявил, что достичь прогресса, благополучия и гармонии в мире возможно только с участием женщин. По его словам, государственная политика в России строится в интересах женщин.