Путин заявил, что достичь прогресса и гармонии в мире возможно только с участием женщин

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Прогресса, благополучия и гармонии в мире можно достичь только с помощью женщин. Об этом заявил Владимир Путин во время пленарного заседания IV Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге.

По его словам, в стране к женщинам сложилось уважительное отношение и даже государственная политика строится в их же интересах.

"Принимаются необходимые меры, создаются условия, чтобы женщины могли достигать успеха на профессиональном поприще и в то же время быть хранительницами семейного очага, настоящей душой большой многодетной семьи", – подчеркнул президент РФ.

Глава государства также указал на то, что российские женщины работают почти во всех сферах, развивая вдобавок предпринимательство. В 2023 году количество женщин-предпринимателей увеличилось практически на треть. На данный момент около 6 миллионов женщин имеют свой бизнес в России, заявил Путин.

Он также уточнил, что в любой профессии женщин отличает высокая ответственность, стремление во всем дойти до самой сути, а также проявление творческого подхода и учета всех обстоятельств при принятии решения.

Ранее Путин указывал на недостаточное количество женщин на руководящих должностях в России. В связи с этим он отметил, что чем больше женщин будет на руководящих должностях в стране, тем лучше.

