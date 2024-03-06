Эксперты назвали востребованную у женщин работу в промышленности

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Среди соискательниц активно распространяется тренд на работу в промышленности, одной из наиболее популярных специальностей является сварщик. Об этом пишет RT со ссылкой на руководителя центра "Профессии будущего" Андрея Тарасова.

По его словам, это одна из самых престижных рабочих профессий, ее представители нужны практически на каждом предприятии. Работодатели подчеркивают, что из женщин получаются наиболее квалифицированные специалисты по данному направлению.

Помимо этого, среди женщин востребованы профессии наладчика катушек и токаря. На предприятиях электронной и приборостроительной промышленности востребованы испытатели деталей и приборов – специализации также пользуются популярностью среди женщин, указали в сообщении.

Тарасов добавил, что популярной среди женщин является профессия заливщика компаундами. Работа предполагает заливку и герметизацию разных изделий, специалисты нужны в производстве микросхем, радиоаппаратуры, других электронных устройств.

По данным эксперта, эти профессии востребованы среди промышленных предприятий, на старте карьеры таким сотрудникам предлагают от 80 до 100 тысяч рублей в зависимости от количества отработанных смен. Он подчеркнул, что работа в промышленности за последние годы стала безопаснее и комфортнее.

В материале добавили, что в настоящий момент условия труда на предприятиях соответствуют современным представлениям о комфорте. Женщины же чаще решаются сменить привычную работу на новую специализацию, активно проходят переобучение, выбирают высокий доход и стабильность в промышленной отрасли.

Ранее карьерный эксперт московского центра "Профессии будущего" Светлана Семеренко рассказала, что для успешного прохождения собеседования молодым мамам стоит серьезно поработать над самопрезентацией. Эксперт отметила, что сейчас на рынке труда ценятся такие качества, как умение управлять эмоциональным состоянием, мыслить позитивно и проявлять гибкость.

До этого сообщалось, что большую часть россиян, которые беспокоятся из-за проблем с работой, составляют женщины (80%). Согласно результатам опроса, женщин чаще беспокоит отсутствие баланса между работой и семьей, тревожит выгорание и ощущение неравного отношения в коллективе по гендерному признаку.