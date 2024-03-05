Карьерный эксперт объяснила, как молодым мамам грамотно подать себя на собеседовании

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Для успешного прохождения собеседования молодым мамам стоит серьезно поработать над самопрезентацией. Об этом Москве 24 рассказала карьерный эксперт московского центра "Профессии будущего" Светлана Семеренко.

По ее мнению, сильные качества мам – в том, что они умеют грамотно вести переговоры и не боятся брать на себя ответственность. Кроме того, во время ухода за ребенком женщина развивается как личность.





Светлана Семеренко карьерный эксперт московского центра "Профессии будущего" Она умеет грамотно распоряжаться временем, оптимизировать и делегировать задачи, быстро переключаться с одной задачи на другую, контролировать эмоции и доносить сложную информацию простым языком. Еще мамы – прекрасные аналитики. Например, прежде чем купить какую-нибудь игрушку своему ребенку, они обязательно оценят все риски, изучат мнения других покупателей, получат информацию о качестве этого продукта.

Эксперт отметила, что соискательницам с детьми стоит начать собеседование с рассказа о своем образовании и прохождении дополнительных курсов повышения квалификации. Также Семеренко посоветовала выделить достижения прошлых лет, поведать о своих компетенциях и профессиональных навыках, дополнив самопрезентацию конкретными кейсами и цифрами.

"Если есть понимание, что не хватает профессиональных компетенций, то сделать акцент на гибкие навыки. Например, рассказать, как ушли от сложного разговора и благодаря дипломатичному подходу заключили договор с партнером на выгодных условиях для компании. Таким образом женщина определенно выделится для рекрутера как лучший кандидат на желаемую позицию", – сказала Семеренко.

Эксперт отметила, что на сегодняшний день на рынке труда ценятся такие качества, как умение управлять эмоциональным состоянием, мыслить позитивно и проявлять гибкость. Кроме того, в фаворе кандидаты, у которых развиты коммуникативные навыки, тайм-менеджмент, адаптивность и самомотивация.

"Именно на такие качества лучше сделать акцент на собеседовании", – порекомендовала карьерный эксперт.

Также она посоветовала не забывать об определенном внешнем виде на встрече с потенциальным работодателем.





Светлана Семеренко карьерный эксперт московского центра "Профессии будущего" Если перед собеседованием есть возможность узнать у HR-менеджера, какой дресс-код в компании, куда планируете идти, будет здорово. Если такой возможности нет, то лучше всего выбрать деловой стиль. Это могут быть брючный костюм, платье или рубашка с юбкой, при этом желательно, чтобы длина юбки была не выше 10 сантиметров от уровня колена.

При выборе цвета одежды стоит остановиться на однотонных тканях: лучше всего подойдут серые или синие варианты. На ногах в идеале должны быть туфли с закрытым носом и каблуком средней высоты черного или телесного оттенков в зависимости от выбранного костюма. В макияже ценятся естественные тона без ярко выраженных акцентов на губах или глазах.

"Постарайтесь перед собеседованием хорошо выспаться и не волноваться. Идя на важную встречу, не забывайте взять с собой хорошее настроение, и у вас все обязательно получится", – добавила Семеренко.

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