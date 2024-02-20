20 февраля, 11:58Общество
Эксперт назвала профессии, которые в ближайшие 50 лет не смогут заменить роботы
Фото: depositphotos/VitalikRadko
В ближайшие полвека роботы не смогут заменить психологов, врачей, нянь и сиделок. Об этом Москве 24 рассказала независимый HR-специалист Зулия Лоикова.
"Я могу назвать несколько сфер деятельности, в которых заменить роботами человеческий труд будет невозможно в ближайшие 40–50 лет. Это образование, медицина, недвижимость, гостиничный и ресторанный бизнес. Услуги психологов, врачей, нянь и сиделок. Сюда же относятся служители церкви и так далее", – перечисляет она.
При этом во многих областях искусственный интеллект уже сегодня вытесняет людей, отметила эксперт. Например, в call-центрах прозвонами зачастую занимаются роботы. И в будущем компьютеризация и роботизация процессов будут только нарастать.
"Краткий список профессий, которые могут уйти в историю: бухгалтеры, нотариусы, юрисконсульты, копирайтеры, экскурсоводы, диспетчеры, штурманы, операционисты банков, библиотекари и логисты. Все это немного уходит в автоматизацию", – пояснила Лоикова.
Ранее аналитики составили топ самых необычных вакансий, которые были представлены на российском рынке в прошлом году. Среди них, например, присутствуют тренер лошадей, сборщик шампиньонов, лесопатолог и вожатый служебных собак. Кроме того, в список вошли конфетчик, воспитатель поросят, а также цветовод.
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