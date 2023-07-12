Карьерный консультант рассказала, в какое время года лучше всего искать работу

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Самым подходящим временем для поиска работы считается начало весны и осени, когда на рынке труда больше всего вакансий. Однако в этот период конкуренция на место выше, рассказала карьерный консультант Екатерина Савченко.

"Основными периодами "затишья" на рынке являются декабрь и январь. Декабрь – период в конце года, когда HR-директора закрывают планы и бюджеты, а также почти полностью погружены в подготовку и проведение корпоративов. В январе, после праздников, все медленно возвращаются в рабочие процессы, сверяют и корректируют планы", – передает "Газета.ру" слова эксперта.

По словам карьерного консультанта, периодически в декабре могут появиться "горящие" вакансии. Это происходит, когда в компании есть нереализованный бюджет на подбор персонала. Тогда вакансия будет открыта, иначе неиспользованные средства могут повлиять на решение руководства о снижении бюджета для подбора персонала.

Савченко считает, что если ситуация не критична, то в конце года не стоит менять работу. Из-за этого у сотрудника может измениться выплата ежегодного бонуса, который по стандарту выплачивается не раньше середины января или начала февраля.

"Полученное предложение о работе в декабре также будет означать, что выход на новую работу состоится не ранее середины января, что может сказаться на планах кандидата", – заметила специалист.

Она уточнила, что наиболее активный найм проводится с февраля по апрель. Следующее "затишье" наступает с начала мая и длится до середины августа, когда большая часть сотрудников компаний отправляется в отпуск и сроки подбора персонала сильно увеличиваются.

Активными периодами найма являются сентябрь, октябрь и ноябрь. Однако в эти месяцы наблюдается высокая конкуренция. На рынке труда появляются выпускники вузов, уточнила Савченко.

По ее словам, если специалисту очень важно найти работу, тогда сезон "затишья" с низкой конкуренцией может стать самым подходящим временем.

Карьерный консультант заявила, что на поиск сотрудников влияет сезонность в сферах туризма, строительства, недвижимости, ретейла и автомобильной сфере. Одной из наименее зависимых от сезона сфер для поиска работы считается IT, так как найм ведется почти весь год.

Ранее заммэра Анастасия Ракова рассказала, что около 120 тысяч молодых специалистов смогли найти работу при поддержке московской службы занятости за 4,5 года, большинство из них были трудоустроены в компании сферы услуг, торговли, гостинично-ресторанного бизнеса, транспортно-логистической отрасли, а также IT-сектора.

По ее словам, гражданам в возрасте от 18 до 25 лет, которые являются выпускниками средних профессиональных и высших учебных заведений, помогут трудоустроиться в центре занятости населения "Моя работа" в случае, если они не смогли получить первый опыт работы во время учебной деятельности.