Почти 120 тысяч молодых москвичей нашли работу при поддержке службы занятости

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Около 120 тысяч молодых специалистов смогли найти работу при поддержке московской службы занятости за 4,5 года, большинство из них были трудоустроены в компании сферы услуг, торговли, гостинично-ресторанного бизнеса, транспортно-логистической отрасли, а также IT-сектора. Об этом сообщает заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Служба занятости уделяет особое внимание поддержке кандидатов на первых этапах развития карьеры. Мы предлагаем десятки тысяч вакансий во всех сферах для соискателей без опыта работы, в том числе с гибким графиком, дистанционным форматом работы, а также возможности оплачиваемых стажировок", – приводятся ее слова на портале мэра и правительства Москвы.

Ракова добавила, что для трудоустройства молодых горожан разрабатывались специальные программы под названиями "Первая работа" и "Прокачай карьеру", которые охватывают все этапы поиска работы – от составления резюме и до профориентации кандидата и консультаций с экспертами.

По ее словам, в этом году порядка 35% молодых специалистов отправились работать в компании, занимающиеся услугами. Наиболее популярными стали должности менеджеров по работе с клиентами, администраторов, тренеров, социальных работников.

Более 20% молодых соискателей устроились в сферы оптовой и розничной торговли, став менеджерами по продажам и развитию бизнеса, по закупкам, мерчандайзерами, работниками торгового зала, продавцами-консультантами, кассирами. Привлекательным направлением для кандидатов также стала электронная коммерция, которая предлагает позиции специалистов по маркетплейсам и менеджеров интернет-магазинов, отметила заммэра.

Каждый десятый молодой москвич выбрал вакансию из транспортно-логистической отрасли, они работают автослесарями, экспертами-автотехниками, инженерами по безопасности, по обслуживанию транспорта, специалистами по организации перевозок.

Ракова подчеркнула, что одним из трендов последних лет является сфера программирования и IT, в которую также смогли устроиться соискатели. Молодые люди стали разработчиками нейронных сетей, специалистами по кибербезопасности, инженерами компьютерной обработки информации, специалистами обработки естественного языка и заняли множество других должностей.

Помимо этого, в 2023 году ряд промышленных предприятий столицы, банки, известные розничные сети, маркетплейсы и лидеры транспортной отрасли начали активно нанимать молодых специалистов.

Если житель города предпочитает работать на себя, то служба занятости поможет открыть свое дело через флагманский центр "Моя работа", который находится на улице Шаболовке. Молодой человек сможет пройти все этапы по созданию и развитию бизнеса, зарегистрировать собственное ИП или ООО и получить поддержку в поиске клиентов, отметила Ракова.

Она добавила, что гражданам в возрасте от 18 до 25 лет, которые являются выпускниками средних профессиональных и высших учебных заведений, помогут трудоустроиться в центре занятости населения "Моя работа" в случае, если они не смогли получить первый опыт работы во время учебной деятельности.

Программа "Прокачай карьеру" позволит соискателям в возрасте от 14 до 35 лет осознанно подходить к выбору своей профессии, они начнут искать работу с помощью карьерных консультантов, отметила заммэра. Программа реализуется в специализированном центре занятости "Моя карьера" на улице Сергия Радонежского, доме 1, строении 1.

В этом же центре подростки могут посетить программу "Лето в новом формате", рассказала Ракова. В нее входят проекты "Лето моей карьеры", "Прогероев" и "Стажировки". Все программы нацелены на получение первого опыта школьниками в той или иной сфере, а также они позволят развить компетенции для эффективного трудоустройства.

Служба занятости населения Москвы – крупнейший государственный кадровый оператор по поиску работы, в ее структуру входит 59 офисов трудоустройства, большинство из которых расположено в центрах госуслуг "Мои документы".

Флагманские центры с расширенным набором услуг открыты на улицах Щепкина, доме 38, строении 1, и Куусинена, доме 2, строении 1. Центр для начинающих предпринимателей работает на улице Шаболовке в 48-м доме. Отмечается, что соискатели старше 50 лет, женщины с детьми, люди с инвалидностью и молодежь могут обратиться в специализированный центр занятости "Моя карьера".

Ранее Сергей Собянин заявлял, что центру службы занятости населения "Моя карьера" в этом году исполнилось четыре года, свыше 52 тысяч граждан смогли получить в нем поддержку для дальнейшего построения карьеры, почти 28 тысяч смогли найти работу, а более 3 тысяч человек открыли свое дело.

В базе вакансий службы занятости населения столицы содержится более 400 тысяч предложений о работе из различных сфер рынка. С 2019 года свыше 470 тысяч москвичей смогли найти работу с помощью специалистов службы занятости, сказал Собянин.



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