Работодатели назвали осень лучшим сезоном для поиска новых сотрудников

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Осенний сезон является наиболее удачным для поиска новых сотрудников. Об этом сообщает RT со ссылкой на результаты совместного исследования сервисов "СберПодбор" и "Работа.ру".

Мнение о том, что новых кандидатов лучше просматривать осенью, высказали 88% работодателей. При этом 51% из них заявил, что наиболее удачным месяцем является сентябрь, еще 46% проголосовали за октябрь.

Март выбрали 39% респондентов, апрель – 38%, февраль – 36%, август – 20%, ноябрь – 15%, май и июнь – по 12%. Треть участников опроса заявили, что месяц не влияет не успешность поиска сотрудников.

Вариант, при котором искать сотрудников лучше, когда в компании утвержден годовой бюджет, выбрали только 4% респондентов.

Участие в опросе компаний приняли более 400 рекрутеров из разных регионов России.

Ранее стало известно, что самой высокооплачиваемой вакансией в Москве в июне стала специальность технического архитектора для EDGE computing. Такому специалисту предлагали зарплату до 375 тысяч рублей. В обязанности архитекторов для EDGE computing входит создание прототипов разных продуктов, проведение пилотов, формирование минимально жизнеспособного продукта (MVP) и другие задачи.

