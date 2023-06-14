Россиянам рассказали, как изменится пенсия при выходе на работу

Фото: depositphotos/Elnur

Если пожилой человек устраивается на работу, его страховая пенсия перестает индексироваться. Об этом Москве 24 рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Депутат напомнила, что по закону страховая пенсия для неработающих пенсионеров индексируется 1 января каждого года на процент не ниже уровня инфляции. В 2023 году она была увеличена на 4,8%.





Светлана Бессараб член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Если пенсионер трудоустроится, то его пенсия будет индексироваться ежегодно, но повышенную выплату он получит только после расторжения трудового договора. Уже начисленные выплаты не уменьшаются.

Если впоследствии пенсионер решит уволиться, его пенсию снова начнут индексировать.

"Когда пенсионер прекратит трудовые отношения, его пенсию проиндексируют за все годы работы. Но не сразу, а по прошествии трех месяцев после увольнения, когда в Социальный фонд России поступит соответствующая информация от работодателя. При этом впоследствии пенсионеру компенсируют разницу за эти три месяца", – заключила депутат.

Ранее сообщалось, что 1 августа у работающих пенсионеров проиндексируют пенсии. Перерасчет производится на основе количества пенсионных коэффициентов, которые они заработали за предыдущий год. Кроме того, пенсии повысятся у граждан, которым исполнилось 80 лет.

