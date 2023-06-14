17:56Общество
Россиянам рассказали, как изменится пенсия при выходе на работу
Фото: depositphotos/Elnur
Если пожилой человек устраивается на работу, его страховая пенсия перестает индексироваться. Об этом Москве 24 рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
Депутат напомнила, что по закону страховая пенсия для неработающих пенсионеров индексируется 1 января каждого года на процент не ниже уровня инфляции. В 2023 году она была увеличена на 4,8%.
Если впоследствии пенсионер решит уволиться, его пенсию снова начнут индексировать.
"Когда пенсионер прекратит трудовые отношения, его пенсию проиндексируют за все годы работы. Но не сразу, а по прошествии трех месяцев после увольнения, когда в Социальный фонд России поступит соответствующая информация от работодателя. При этом впоследствии пенсионеру компенсируют разницу за эти три месяца", – заключила депутат.
Ранее сообщалось, что 1 августа у работающих пенсионеров проиндексируют пенсии. Перерасчет производится на основе количества пенсионных коэффициентов, которые они заработали за предыдущий год. Кроме того, пенсии повысятся у граждан, которым исполнилось 80 лет.
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