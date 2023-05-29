Эксперт рассказал, как изменится размер пенсии при отсроченном выходе на отдых

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Россияне, которые отложат на более поздний срок выход на пенсию, увеличат себе размер выплат. Об этом Москве 24 рассказал профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Эксперт напомнил, что размер страховой пенсии по старости складывается из двух компонентов. Первый – стоимость всех накопленных индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), которые начисляют за каждый отработанный человеком год. Второй – фиксированная выплата. В 2023 году она равна 7 567,33 рубля.

"У нас закон о пенсионном обеспечении предусматривает специальную опцию для лиц, которые хотят увеличить размер своей пенсии. Она состоит в том, что при откладывании времени оформления пенсии на год, два и более происходит увеличение количества индивидуальных пенсионных коэффициентов и фиксированной выплаты. Все это будет положительно влиять на размер пенсии", – подчеркнул Сафонов.





Александр Сафонов профессор Финансового университета при правительстве РФ Если человек решит оформить пенсию спустя несколько лет после достижения пенсионного возраста, то при расчете она будет больше.

По словам эксперта, если гражданин решит обратиться за пенсией через пять лет после достижения пенсионного возраста, размер фиксированной выплаты у него вырастет на 36%. Вместе с тем сумма ИПК увеличится на 45%. При обращении через десять лет фиксированная выплата вырастет в 2,11 разa. В свою очередь, сумма ИПК увеличится в 2,32 раза.

Ранее были названы случаи, при которых россияне могут лишиться пенсии. В частности, речь идет про прекращение законных оснований на выплату или обнаружение недостоверных данных. Также гражданин может остаться без пенсии, если на протяжении шести месяцев не будет приходить за ней.

