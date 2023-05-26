Эксперт назвал главную опасность хранения пенсии на карте

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Пенсионные накопления на банковской карте могут стать добычей мошенников. Об этом в разговоре с Москвой 24 предупредил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

По его словам, люди старшего возраста в силу доверчивости часто становятся жертвами телефонных аферистов и могут лишиться пенсионных средств на карте. "Пенсионер – достаточно легкая жертва для всех уловок мошенников. С точки зрения профессионалов, эти схемы выглядят как одни и те же. Но тем не менее люди почтенного возраста на них регулярно попадаются", – пояснил Беляев.





Михаил Беляев кандидат экономических наук, финансовый аналитик Мошенники звонят пенсионеру, начинают применять свои технологии обработки, и он сообщает им такие данные, которые не надо никому знать. Когда аферисты получают доступ к карте, они ее просто обнуляют, не оставляя на пластике ни рубля.

Помимо мошенников существуют и другие риски, связанные в том числе с забывчивостью возрастной категории граждан. "Человек может просто потерять карту. Кто-то ее находит и начинает ходить по магазинам, списывать с нее по тысячи рублей за разные покупки", – предупредил экономист.

Во избежание потери пенсионных средств Беляев посоветовал обналичивать их или переводить на более защищенные банковские счета. Если пенсионер привык расплачиваться пластиком, можно оставлять на нем незначительную сумму, которая необходима для повседневных нужд.

Ранее уполномоченный по правам человека в столице Татьяна Потяева предупредила об активизации аферистов в Москве. По ее словам, в основном злоумышленники охотятся за деньгами пенсионеров. В частности, занимаются вымогательством, а также пытаются продать не имеющие должного эффекта лекарства и витамины. Кроме того, возрастную категорию граждан обманывают, используя схему с установкой счетчиков.

