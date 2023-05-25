Столичных пенсионеров предупредили об участившихся случаях мошенничества

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В Москве активизировались мошенники, жертвами которых чаще всего становятся пенсионеры. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в столице Татьяна Потяева.

"В период развития коронавирусной инфекции и сейчас при проведении специальной военной операции резко активизировались мошенники разного типа и, в основном, они ополчились на пенсионеров", – цитирует ее "Интерфакс".

Зачастую действия злоумышленников направлены на вымогание денег, продажу витаминов и лекарств, не имеющих должных свойств. Также пенсионеров обманывают по схеме с установкой приборов ЖКХ и другими способами, сообщила Потяева.

С целью защитить представителей старшего поколения от мошенников в центрах МФЦ для них подготовили сборник "Как не стать жертвой мошенников".

Ранее стало известно, что телефонные мошенники стали звонить россиянам по видеосвязи, представляясь сотрудниками банков и имитируя работу в офисе. Доля звонков в мессенджерах выросла почти на 15 процентных пунктов с начала года, и сейчас достигает 64%. Схемы мошенников при видеозвонках аналогичны используемым ранее.

