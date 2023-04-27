Юрист рассказал, почему пенсия может оказаться слишком маленькой

Фото: depositphotos/Denis_Vostrikov

Зачастую пенсия может оказаться слишком маленькой из-за ошибки в расчетах. Об этом сообщил член Общественной палаты, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов в интервью агентству "Прайм".

Такая ошибка может произойти по вине работодателя, который не платил взносы за сотрудника в Пенсионный или Социальный фонд либо вносил их в меньшем размере. В таком случае работнику или пенсионеру нужно сразу обратиться одновременно и в Соцфонд, и в прокуратуру.

По словам эксперта, после подтверждения такого факта стаж и пенсионные выплаты будут перерасчитаны.

Помимо этого, неточность расчетов может случиться из-за банальных ошибок в документах, к примеру, неправильного номера СНИЛС в системе Соцфонда. Для того, чтобы проверить правильность своих данных, можно обратиться в клиентский офис фонда либо перепроверить их на портале Госуслуг.

Виноградов также отметил, что некоторые прибавки к пенсии выплачиваются только после подачи соответствующего заявления – например, социальная надбавка или надбавка за содержание иждивенца. При этом выплаты назначаются с момента подачи обращения, поэтому эксперт посоветовал не затягивать с этим вопросом. Взыскать выплаты за прошлое время нельзя.

В целом, чтобы быть уверенным в правильности всех начислений при выходе на пенсию, юрист порекомендовал заранее регулярно контролировать состояние индивидуального лицевого счета, в котором содержатся все данные о трудовом стаже, пенсионных накоплениях и прочем.

Ранее доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский рассказал о малоизвестных выплатах, которые положены россиянам.

До этого другой эксперт рассказала, кому повысят выплаты с 1 мая. Специалист поделилась, что масштабных повышений пенсий не планируется, однако определенным категориям пенсионеров будут платить больше.