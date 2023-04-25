Эксперт заявила, что 80-летним пенсионерам повысят выплаты с 1 мая

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Масштабных повышений пенсий с 1 мая не планируется, однако определенным категориям пенсионеров будут платить больше. Об этом сообщила доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ имени Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец в интервью агентству "Прайм".

В частности, тем, кто достиг 80 лет, по закону в беззаявительном порядке будет полагаться ежемесячная доплата в 7,5 тысячи рублей. Кроме того, по словам Ивановой-Швец, уволившимся в январе этого года пенсионерам вернут индексацию.

Также в мае пересчитают пенсию у тех граждан, кто представил в течение апреля дополнительные документы для учета нового стажа. В таком случае дополнительное заявление также не нужно писать.

Эксперт напомнила, что если у пенсионера происходят изменения, которые отображаются в базе данных Социального фонда, то автоматически меняются и пенсионные выплаты. Однако есть и такие изменения, о которых фонду неизвестно. В таких случаях гражданин может получить доплаты только после обращения.

К примеру, людям старше 80 лет и инвалидам первой группы могут назначить компенсационную выплату в 1,2 тысячи рублей в том случае, если найдется трудоспособный человек, который согласен за ними ухаживать. Помимо этого, если у пенсионера на иждивении оказались близкие родственники, то размер надбавки составит 1/3 фиксированной выплаты.

В таких случаях пенсионер должен известить Социальный фонд, после чего может рассчитывать на изменение выплат.

Ранее член Общественной палаты, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов назвал категории россиян с самой большой пенсией.

До этого федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) выступила с предложением отправлять безработных граждан на пенсию раньше времени.

Предлагается предоставить возможность безработным россиянам, которым осталось не более пяти лет до выхода на пенсию, получить статус пенсионера досрочно в том случае, если служба занятости населения не сможет их трудоустроить в течение года.