В ГД предложили дать педагогам физкультуры в детских садах право на досрочную пенсию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила дать педагогам физкультуры в дошкольных учреждениях право на досрочную пенсию. Соответствующее обращение она направила на имя заместителя председателя правительства России Татьяны Голиковой, сообщает RT.

По ее словам, инициатива возникла на фоне коллективного обращения инструкторов физкультуры из разных регионов России по вопросу досрочной трудовой пенсии. Под обращением подписались 419 педагогов.

Лантратова уверена, что работа инструкторов проходит в условиях психической напряженности и физической нагрузки. Педагоги должны нести ответственность за жизнь и здоровье детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, не имея льготного педагогического стажа, как у других воспитателей.

"В целях недопущения нарушения конституционных прав инструкторов по физической культуре на пенсионное обеспечение по старости прошу вас, уважаемая Татьяна Алексеевна, поручить совместно с профильными министерствами и ведомствами проработку вопроса о расширении списка должностей и включении в него инструкторов по физической культуре дошкольных образовательных учреждений", – говорится в тексте обращения.

Вместе с тем парламентарий предложила отнести к числу имеющих право на досрочный выход на пенсию социальных педагогов в школах, директоров и их заместителей.

Ранее Лантратова предложила наделить учителей статусом, который будет сопоставим с госслужащим. Она также предложила установить среднюю зарплату учителям не ниже средней зарплаты госслужащего по стране, а также предоставить право на медобслуживание, аналогичное праву госслужащего.

