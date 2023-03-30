В Госдуме предложили приравнять учителей к госслужащим

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В России учителей хотят наделить статусом, который будет сопоставим с госслужащими. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по просвещению Яну Лантратову, которая занимается работой над соответствующим законопроектом.

Помимо введения статуса, предлагается установить среднюю зарплату учителям не ниже средней зарплаты госслужащего по стране, а также предоставить право на медобслуживание, аналогичное праву госслужащего.

Лантратова напомнила, что в прошлом году средний доход учителя по стране составил около 45,7 тысячи рублей до вычета налогов.

"При этом по сводным данным, предоставленным Росстатом, в 2022 году усредненная заработная плата государственного служащего была равна 126 тысячам рублей. И чиновники, и учителя – это все государевы люди, и получать за свой труд они должны одинаково", – подчеркнула депутат.

Ранее о разработке похожего документа заявлял министр просвещения Сергей Кравцов. Он сообщал, что обсуждает с депутатами Госдумы вопрос закрепления особого статуса за педагогами, который помог бы защитить их от неправомерных действий.

По словам Лантратовой, ее законопроект шире, поскольку в нем будут прописаны как льготы, так и размер зарплаты учителей. В документе, который обсуждается с Минпросвещения, речь идет, в первую очередь, о защите учителей, добавила она.

Эксперты отметили, что инициатива об особом статусе педагогов достойна уважения, однако она не нова: подобные законопроекты обсуждаются с 2000-х годов. Кроме того, по словам специалистов, на сегодняшний день у учителей есть определенные гарантии, которые практически не соблюдаются. К примеру, крайне редко реализуется право на творческий годовой отпуск после отработанных 10 лет

Ранее вице-спикер госдумы от партии ЛДПР Борис Чернышов выступил с инициативой о введении принципа защиты чести и достоинства работников педагогического труда.

До этого Яна Лантратова направила вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой обращение с просьбой заменить всероссийские проверочные работы (ВПР) в школах на другой инструмент проверки качества подготовки учеников.

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