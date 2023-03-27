Минпросвещения РФ разрабатывает закон о наставничестве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Проект Федерального закона, который станет основой для развития института наставничества в России, разрабатывает Минпросвещения РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"В документе найдут отражение меры поддержки и повышения социального статуса наставников, система мотивации их труда", – заявил директор департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения ведомства Виктор Неумывакин.

Он отметил, что новый законопроект будет представлять особую пользу для студентов колледжей и техникумов, так как учреждения смогут сотрудничать с предприятиями и подготавливать молодых специалистов, обеспечивать им условия для карьерного роста.



В пресс-службе добавили, что в рамках работы над законопроектом был создан координационный совет по наставничеству, в который вошли представители органов исполнительной власти, институтов развития, Госдумы, общественных организаций и множество других заинтересованных ведомств.

Ранее сообщалось, что в России появится учебное пособие по семьеведению, его целью станет укрепление традиционных семейных ценностей молодежи, заявили в Институте изучения детства, семьи и воспитания.

Отмечается, что пособие позволит школьникам и студентам среднего профессионального образования (СПО) узнать больше о построении взаимоотношений с окружающими и изучить темы, касающиеся самоопределения, отношений между детьми и родителями, детских психологических травм и найти ответы на другие вопросы.



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