Минпросвещения РФ планирует запустить в школах новую модель профориентации с 1 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Минпросвещения РФ рекомендует всем российским школам применять новую модель профессиональной ориентации учеников с 1 сентября, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов на открытии всероссийского фестиваля по профориентации "Билет в будущее" в Екатеринбурге.

По его словам, уже была проделана огромная работа, шли обсуждения по поводу того, какой может быть модель профессиональной ориентации, чтобы она включила в себя все лучшее, что было в отечественном и международном опыте.

"Сегодня мы эту модель представим, мы ее и дальше будем обсуждать в рамках фестиваля и других мероприятий. Но с 1 сентября следующего учебного года мы ее будем рекомендовать использовать во всех школах нашей страны", – цитирует министра РИА Новости.

Ранее замглавы Минпросвещения Андрей Корнеев заявил, что ведомство предлагает закрепить за школами в регионах обязанность утверждать требования к внешнему виду учеников. На данный момент такая возможность закреплена только в виде права.

Кроме того, Кравцов заявил, что в России планируется нормативно закрепить должность наставника. Он подчеркнул, что новая должность будет указана в профессиональной квалификации. 2023 год в России объявлен Годом педагога и наставника согласно указу, который в июне 2022 года подписал президент РФ Владимир Путин.

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