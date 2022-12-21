Песков рассказал, отдаст ли Путин своих внуков в "Движение первых"

Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не смог ответить, отдаст ли Владимир Путин своих внуков в новую детскую организацию "Движение первых", сообщает сайт "Комсомольской правды".

Он отметил, что эта тема относится к сфере личной жизни главы государства, и призвал журналистов "не лазить туда".

Песков добавил, что президент в своем обращении подробно изложил свое отношение к движению. При этом, по словам представителя Кремля, организации еще предстоит формироваться и нарабатывать авторитет среди детей и молодежи.

"Это очень сложная задача, поэтому предстоит большая работа", – сказал представитель Кремля.

Ранее стало известно, что российское движение детей и молодежи на съезде выбрало название "Движение первых". Отмечалось, что 760 человек отдали свой голос именно за этот вариант.

Закон о создании в России движения детей и молодежи подписал Владимир Путин 14 июля. Уточнялось, что движение будет работать на правах массовой некоммерческой самоуправляемой организации. Его цель – подготовка школьников и студентов к полноценной жизни в обществе, формирование у них мировоззрения на основе традиционных ценностей, развитие творческой активности и любви к Родине.



Первый съезд российского движения детей и молодежи прошел в Москве

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