Российское движение детей и молодежи выбрало название

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Российское движение детей и молодежи на съезде выбрало название "Движение первых". Об этом сообщает ТАСС.

В третий раз на голосование вынесли пять названий. За "Пионера" проголосовали 56 человек, за "Движение имени Гагарина" – 51 участник съезда. За название "Новое поколение" было отдано 326 голосов, за "Юность" – 76.

При этом 760 человек отдали свой голос за название "Движение первых".

Закон о создании в России движения детей и молодежи подписал Владимир Путин 14 июля. Отмечалось, что движение будет работать на правах массовой некоммерческой самоуправляемой организации. Цель движения заключается в подготовке школьников и студентов к "полноценной жизни в обществе".



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