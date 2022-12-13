14:29Общество
Путин выступит с видеообращением на первом съезде движения детей и молодежи – Песков
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин не посетит лично первый съезд российского движения детей и молодежи, но выступит с видеообращением, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.
"Нет. Мы исходим из того, что президент обратится с видеообращением к участникам съезда", – сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.
Первый съезд российского движения детей и молодежи будет проходить в "Манеже" в период с 17 по 21 декабря.
14 июля Владимир Путин подписал закон о создании российского движения детей и молодежи. Ранее документ одобрил Совет Федерации. Согласно ему, движение будет работать на правах массовой некоммерческой самоуправляемой организации.
В качестве органов управления предусмотрены съезд, местные и региональные отделения, координационный и наблюдательный советы. Заниматься воспитанием детей будут взрослые наставники, которыми могут быть в том числе родители.
Наблюдательный совет движения возглавил Владимир Путин.
Путин согласился возглавить наблюдательный совет движения детей и молодежи РФ
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