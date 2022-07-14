В Госдуме рассказали о целях нового молодежного движения

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Глава комитета Госдумы по просвещению и один из авторов предложения Ольга Казакова рассказала, что ключевой целью нового движения детей и молодежи в РФ является создание коллективов в школах, которые могли бы способствовать развитию и воспитанию подрастающего поколения в комфортной для них среде, сообщает "Газета.ру".
"Движение – это прежде всего коллектив. Не просто отдельно взятый школьный класс, который сформирован по возрастному типу. А именно коллектив, перед которым ты несешь ответственность и где тебя могут выслушать. В коллективе существует множество различных форм коммуникаций, с которыми ребенок столкнется во взрослой жизни. Именно здесь ребенок может получить первые навыки общения и понять, как выходить из конфликта, как оказывать заботу, сопереживать", – пояснила Казакова.
Парламентарий также отметила, что новое движение должно помочь защитить детей от плохого влияния интернета, так как на сегодняшний день, по мнению Казаковой, он "вырвал" детей из жизни.
"Родители перестали понимать детей, а главное – где для них таятся зоны риска. Дети стали уходить из родительского и педагогического внимания. Понятно, что ситуацию необходимо менять. Иначе мы будем терять защищенность детей", – указала она.
Как сообщили в Росмолодежи, первое собрание российского движения детей и молодежи состоится 20 июля в международном детском центре "Артек" на финале всероссийского конкурса "Большая перемена".
На мероприятии руководители и представители крупнейших детских организаций, а также представители администрации Владимира Путина обсудят будущее нового движения и утвердят устав организации.
14 июля Владимир Путин подписал закон о создании российского движения детей и молодежи. Ранее документ одобрил Совет Федерации. Согласно ему, движение будет работать на правах массовой некоммерческой самоуправляемой организации.
Символы и название движения впоследствии выберут сами участники. В качестве органов управления предусмотрены съезд, местные и региональные отделения, координационный и наблюдательный советы. Последний будет возглавлять президент РФ.
Заниматься воспитанием детей будут взрослые наставники, которыми могут быть в том числе родители. Задачи по разработке воспитательных программ и порядка проведения мероприятий возьмет на себя Минпросвещения.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: