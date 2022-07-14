В Госдуме рассказали о целях нового молодежного движения

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Глава комитета Госдумы по просвещению и один из авторов предложения Ольга Казакова рассказала, что ключевой целью нового движения детей и молодежи в РФ является создание коллективов в школах, которые могли бы способствовать развитию и воспитанию подрастающего поколения в комфортной для них среде, сообщает "Газета.ру".

"Движение – это прежде всего коллектив. Не просто отдельно взятый школьный класс, который сформирован по возрастному типу. А именно коллектив, перед которым ты несешь ответственность и где тебя могут выслушать. В коллективе существует множество различных форм коммуникаций, с которыми ребенок столкнется во взрослой жизни. Именно здесь ребенок может получить первые навыки общения и понять, как выходить из конфликта, как оказывать заботу, сопереживать", – пояснила Казакова.

Парламентарий также отметила, что новое движение должно помочь защитить детей от плохого влияния интернета, так как на сегодняшний день, по мнению Казаковой, он "вырвал" детей из жизни.

"Родители перестали понимать детей, а главное – где для них таятся зоны риска. Дети стали уходить из родительского и педагогического внимания. Понятно, что ситуацию необходимо менять. Иначе мы будем терять защищенность детей", – указала она.

Как сообщили в Росмолодежи, первое собрание российского движения детей и молодежи состоится 20 июля в международном детском центре "Артек" на финале всероссийского конкурса "Большая перемена".

На мероприятии руководители и представители крупнейших детских организаций, а также представители администрации Владимира Путина обсудят будущее нового движения и утвердят устав организации.

14 июля Владимир Путин подписал закон о создании российского движения детей и молодежи. Ранее документ одобрил Совет Федерации. Согласно ему, движение будет работать на правах массовой некоммерческой самоуправляемой организации.

Символы и название движения впоследствии выберут сами участники. В качестве органов управления предусмотрены съезд, местные и региональные отделения, координационный и наблюдательный советы. Последний будет возглавлять президент РФ.

Заниматься воспитанием детей будут взрослые наставники, которыми могут быть в том числе родители. Задачи по разработке воспитательных программ и порядка проведения мероприятий возьмет на себя Минпросвещения.