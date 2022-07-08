Совфед одобрил закон о движении детей и молодежи в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Совфед одобрил закон о создании движения детей и молодежи в России.

Целью движения является проведение воспитательной работы с участниками движения, которыми могут быть как школьники, так и студенты. При этом место наставников отдадут родителям.

Министерство просвещения, в свою очередь, будет создавать программы воспитательной работы. Порядок осуществления мероприятий также будет обозначен Минпросвещения.

Ранее сообщалось, что символы и название движения смогут выбрать сами участники. Позже это все закрепит съезд, который состоится до конца года.

Помимо съезда, будут организованы первичные, местные и региональные отделения, наблюдательный и координационный советы, а также правление и его руководитель. Наблюдательный совет будет возглавлять Владимир Путин.