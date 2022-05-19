Вице-спикер Госдумы Чернышов назвал основные цели движения "Большая перемена"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Идея создать движение детей и молодежи "Большая перемена" пришла от школьников, студентов и активных молодых граждан, которым небезразлична судьба России, рассказал RT вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

Он отметил, что такие молодые люди активно формулируют свои идеи, четко понимают, чего они хотят, и видят свое будущее неразрывно связанным с историей страны.

Чернышов назвал три основные цели этого движения. Первая из них – воспитательная.

"Вместе ребята начинают постигать смысл главных ценностных ориентиров, которые есть у каждого человека. Узнают, в чем заключается ценность дружбы, коллектива, добра – всех тех универсальных базовых позиций, необходимых для развития личности", – пояснил он.

Вторая цель – образовательная. Вице-спикер Госдумы отметил, что члены движения будут активно участвовать в формировании государственной образовательной политики России. Третья цель – работа над созданием образа России будущего и воплощение его в жизнь.

Чернышов заметил, что современная молодежь России очень активна и ей не все равно, в каком обществе им предстоит жить.

В свою очередь, председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова отметила, что данный проект не является копией пионерии. В то же время в нем будет использовано все лучшее, что было во Всесоюзной пионерской организации.

"Мы много говорим о патриотизме, о воспитании гражданственности, любви к Родине, знании истории, но это невозможно сделать без участия самих детей. Если вспомнить советский опыт, то коллективная творческая деятельность детей, в которой они участвуют умом и сердцем, конкретными действиями – вот именно такой подход дает наилучший результат", – сообщила она.

Депутат уточнила, что участие в этой организации будет добровольным.

Ранее законопроект о создании в России движения детей и молодежи "Большая перемена" внесли в Госдуму. Авторы законопроекта предложат президенту РФ возглавить наблюдательный совет движения. Участниками же движения смогут быть школьники от шести лет, а также учащиеся техникумов и колледжей. Наставниками движения не могут быть иностранные агенты и аффилированные с ними лица.

Авторами законопроекта выступили представители всех думских фракций и сенаторы. Согласно проекту закона, движение является массовой некоммерческой самоуправляемой организацией, цель которой – посодействовать проведению государственной политики в интересах детей и молодежи. Также движение направлено на участие в воспитании детей, их профессиональной ориентации, организации досуга детей и молодежи.

