Москва и Анкара договорились о расширении применения карт "Мир" в Турции

Фото: depositphotos/slava296

Власти России и Турции договорились расширить применение карт платежной системы "Мир" в турецких отелях. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

"Договорились о том, что банки будут принимать карты ("Мир". – Прим. ред.), договорились о том, что будут созданы условия для наличия необходимых терминалов в отелях, гостиницах, и сегодня мы с нашими турецкими партнерами подробно это обсудили", – сказал он по итогам встречи с вице-президентом Турции Фуатом Октайем и министром торговли Мехметом Мушем.

Также была достигнута договоренность об увеличении интенсивности взаимных пассажирских авиаперевозок с привлечением российских и турецких авиакомпаний, добавил министр. По его словам, в прошлом году поток туристов из РФ в Турцию составил 4,7 миллиона человек. Ожидается, что большее число рейсов позволит этот показатель сохранить и, возможно, увеличить.

До этого, 18 мая, глава Ростуризма Зарина Догузова, выступая в Госдуме, сообщила, что ее ведомство согласовало с министерством транспорта РФ введение дополнительных чартерных рейсов в Турцию. Так, до 1 июля на турецкие курорты будет предусмотрено 450 дополнительных рейсов в неделю.

Ранее россиян предупредили о дефиците мест в турецких отелях. Отмечалось, что в мае в отелях на западе и юге страны заполняемость уже составляет 80–90%. В отрасли это объясняют последствиями длительного периода пандемии коронавируса, в течение которого большинство европейцев не имели возможности отдохнуть на курорте.

