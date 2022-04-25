Каждый пятый россиянин не пойдет в отпуск летом – исследование

Фото: depositphotos/shanin
Каждый пятый гражданин не планирует брать отпуск в летний период, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование банка "Открытие" и страховой компании "Росгосстрах".
По результатам опроса, около 33% граждан заявили о наличии планов на летний отдых, но не уверены в их реализации. Еще 26% не планируют отпуск летом из-за неопределенности, а 20% сообщили, что не собираются в отпуск летом вообще.
Отмечается, что лишь 21% россиян уверены, что их планы на летний отпуск будут воплощены в жизнь. В частности, наибольшая доля оптимистично настроенных граждан живет в Южном федеральном округе (26%), наименьшая – на Урале (16%).
Из опроса следует, что 61% собравшихся в летний отпуск россиян планируют потратить на него примерно столько же денег, как и в прошлом году. Также, четверть респондентов уверены, что в этом году потратят на отдых больше, чем в прошлом. Уточняется, что почти каждый седьмой собравшийся летом в отпуск планирует сократить расходы по сравнению с прошлым годом.
Ранее в ассоциации "Турпомощь" рассказали, куда стоит поехать на отдых на майские праздники и в летний отпуск. Главным трендом сезона станут поездки по России. Популярностью также будут пользоваться поездки в ближнее зарубежье. В частности, россиянам доступны Абхазия, Белоруссия, Армения и Азербайджан.
В свою очередь, председатель совета директоров туроператора Fun&Sun Тарас Демура предупредил, что отечественные курорты смогут принять только половину россиян, которые ранее выезжали отдыхать за рубеж. По его словам, нет такого количества сертифицированного жилья.
Турция и Египет борются за российских туристов
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: