Каждый пятый россиянин не пойдет в отпуск летом – исследование

Фото: depositphotos/shanin

Каждый пятый гражданин не планирует брать отпуск в летний период, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование банка "Открытие" и страховой компании "Росгосстрах".

По результатам опроса, около 33% граждан заявили о наличии планов на летний отдых, но не уверены в их реализации. Еще 26% не планируют отпуск летом из-за неопределенности, а 20% сообщили, что не собираются в отпуск летом вообще.

Отмечается, что лишь 21% россиян уверены, что их планы на летний отпуск будут воплощены в жизнь. В частности, наибольшая доля оптимистично настроенных граждан живет в Южном федеральном округе (26%), наименьшая – на Урале (16%).

Из опроса следует, что 61% собравшихся в летний отпуск россиян планируют потратить на него примерно столько же денег, как и в прошлом году. Также, четверть респондентов уверены, что в этом году потратят на отдых больше, чем в прошлом. Уточняется, что почти каждый седьмой собравшийся летом в отпуск планирует сократить расходы по сравнению с прошлым годом.

Ранее в ассоциации "Турпомощь" рассказали, куда стоит поехать на отдых на майские праздники и в летний отпуск. Главным трендом сезона станут поездки по России. Популярностью также будут пользоваться поездки в ближнее зарубежье. В частности, россиянам доступны Абхазия, Белоруссия, Армения и Азербайджан.

В свою очередь, председатель совета директоров туроператора Fun&Sun Тарас Демура предупредил, что отечественные курорты смогут принять только половину россиян, которые ранее выезжали отдыхать за рубеж. По его словам, нет такого количества сертифицированного жилья.

