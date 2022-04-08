Туроператор предупредил о возможной нехватке мест для туристов на курортах РФ

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
Отечественные курорты смогут принять только половину россиян, которые ранее выезжали отдыхать за рубеж, сообщил председатель совета директоров туроператора Fun&Sun Тарас Демура.
"Российские курорты принять всех туристов, которые ездили за границу, не смогут. Просто нет такого количества сертифицированного жилья. Разве что в случае, если клиенты будут готовы пойти на понижение класса своего отдыха. Но половину тех, кто выезжал за рубеж, российские курорты принять смогут", – приводит его слова агентство "Прайм".
Демура подчеркнул, что Fun&Sun работает над созданием собственной перевозки туристов в Турцию, Египет и ОАЭ. Также рассматриваются варианты полетов в Юго-Восточную Азию.
По его словам, летом 2022 года полетная программа на зарубежные направления будет осуществляться совместно с авиакомпаниями Red Wings и "Ямал". Также планируется перевозить пассажиров на рейсах иностранных авиакомпаний, в числе которых Turkish Airlines, Emirates и flydubai.
Ранее правительство Египта отложило на полгода повышение минимальных цен в отелях из-за снижения въездного потока. Новые правила ценообразования вступят в силу 1 ноября.
Туристический бизнес Египта убеждает власти не отказываться от ориентированности на гостей из России и надеется на увеличение потока. Также, по данным АТОР, египетские эксперты советуют местным компаниям перейти на расчеты в рублях или другой валюте для сохранения сотрудничества с российскими туристическими операторами.
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