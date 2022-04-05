Стало известно, куда россияне планируют отправиться на отдых в майские выходные

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Наибольшей популярностью у россиян пользуются направления в Москву и Сочи. Туда искали билеты почти по 15% пользователей на период с 30 апреля по 15 мая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой сервис OneTwoTrip.

Кроме того, 12% туристов интересовались поездками в Санкт-Петербург. В свою очередь, по 5% пользователей изучали расписание рейсов в Минеральные Воды и Калининград, 4% – в Махачкалу, 3% – в Казань и Симферополь, 2% – в Уфу и Екатеринбург.

Исследование также показало, что среди доступных зарубежных стран самым предпочитаемым стала Турция. Туда искали билеты 23% туристов. Также путешествием в Узбекистан интересовались 9% россиян, а в Армению – 8% пользователей сервиса. Помимо этого, в число самых востребованных направлений попали Азербайджан – 5% запросов, а также Киргизия и ОАЭ – по 4%.

Ранее сообщалось, что путевки в Турцию лидируют по спросу на майские праздники среди россиян. Доля их продаж среди зарубежных направлений составляет от 45 до 70%. В частности, лидирующее место по популярности Турция занимает у многопрофильных туроператоров Coral Travel, Anex Tour, Pegas Touristik, "TUI Россия", "Интурист" и Tez Tour. У специализированных туроператоров, таких как PAC Group и Space Travel, путевки в данную страну входят в топ-5 продаж.

В свою очередь, в Ростуризме заявили, что Россия и Турция работают над восстановлением полетных программ к майским праздникам. Руководитель Ростуризма Зарина Догузова добавила, что обсудила текущую ситуацию с министром культуры и туризма Турции Мехметом Нури Эрсоем.