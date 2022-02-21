Путевки в Турцию лидируют по спросу на майские праздники среди россиян – АТОР

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Путевки в Турцию лидируют по спросу на майские праздники среди россиян. Доля их продаж среди зарубежных направлений составляет от 45 до 70%. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Лидирующее место по популярности Турция занимает у многопрофильных туроператоров Coral Travel, Anex Tour, Pegas Touristik, "TUI Россия", "Интурист" и Tez Tour. У специализированных туроператоров, таких как PAC Group и Space Travel, путевки в данную страну входят в топ-5 продаж.

Согласно данным федеральной сети турагентств "1001 тур", на Турцию в период с заездами с 29 апреля по 8 мая приходятся около половины бронирований туров. Второе место занимает Египет, а третье – Россия.

При этом, по данным Tez Tour и других представителей рынка, более половины заявок на поездки в Турцию в начале мая оформляют семьи с детьми. Самыми популярными у российских туристов являются отели категории "пять звезд".

На втором месте по количеству бронирований на майские праздники находится Египет. Доля бронирований туров в эту страну составляет от 7 до 19%. Наблюдается интерес у россиян и к путевкам в ОАЭ, Доминикану и на Кипр.

Между тем средняя стоимость туров на майские праздники по большинству направлений увеличилась. Так, в среднем цена путевки в Турцию на данный период у Anex Tour выросла на 20% по сравнению с 2019 годом. Стоимость тура в Египет выросла на 25%. А путевка в ОАЭ подорожала на 42%.

По информации туроператора Pegas Touristik, путевки в Турцию на майские праздники за три года подорожали до 20%. Стоимость поездки в Доминикану выросла на 7%. При этом туры на Кипр стали дешевле, чем до пандемии и в 2021 году.

В целом, согласно данным аналитической службы АТОР, спрос на зарубежные туры с заездом в период майских праздников в феврале 2022 года отстает от уровня 2019 года примерно на 10%. Однако допандемийные объемы бронирований достигнуты во внутреннем туризме. Путевки по России входят в пятерку популярных направлений на майские праздники. В Ассоциации полагают, что в данный период количество россиян, решивших отдыхать, не выезжая из страны, будет выше числа туристов, отмечающих праздники за рубежом.

Ранее сообщалось, что в России спрос на туры в экзотические страны на 23 февраля и 8 марта вырос на четверть по сравнению с аналогичным периодом допандемийного, 2019 года. Самыми востребованными направлениями на предстоящие праздники стали острова Индийского океана: Сейшелы, Мальдивы, Маврикий, Шри-Ланка и Таиланд.

