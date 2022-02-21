Как перестать завидовать тем, кто постоянно путешествует

Считается, что зависть отнимает кучу энергии, портит отношения с людьми и мешает нормально жить. Соцсети лишь подбрасывают дров в этот костер. Создается ощущение, что все вокруг только и делают, что прыгают из самолета в самолет, катаясь по разным странам и фотографируясь на фоне прибоя с гигантскими лобстерами на тарелке. Рассказываем, что делать с этим неприятным чувством и как сберечь нервные клетки, листая соцсети.



Дели на четырнадцать

Если слепо доверять ленте Instagram, то недолго и впасть в уныние: там поголовно шикарные фигуры, здоровый цвет лица, постоянные путешествия и идеальные отношения. На самом же деле у всех все обычное – то есть такое же, как у вас. Если тут и существует реальный предмет для зависти, то это умение снимать с нужного ракурса и грамотно обрабатывать фото.

Стоит помнить, что много контента про путешествия чаще всего у тревел-блогеров, для которых это работа. Эти поездки обычно мало похожи на отдых: за короткое время нужно прокатиться по всем экскурсиям, продегустировать местную кухню, прослушать и переварить кучу разнообразной информации и постоянно снимать.

На получение реальных впечатлений просто не остается времени, так как практически круглосуточно надо делать контент. Ради одного удачного дубля тратятся часы, а таких фотографий и видео нужно много. Именно этим в основном и заняты блогеры в своих поездках, а вовсе не отдыхом. Зрители, как правило, видят всего несколько минут отфильтрованной жизни, в то время как ее реальная составляющая остается за кадром.

Обезличивай

В психологии существует такой популярный прием: обезличивание зависти. Например, есть условный Иван, который раздражает окружающих постоянными разъездами. Как будто вообще не работает, а только кайфует на морских берегах. Вам тоже так хочется, но пока не получается. Вся желчь и злость обрушиваются на несчастного Ивана, пусть даже и внутри вашей головы.

Бороться с этим чувством и изо всех сил стараться полюбить этого персонажа бессмысленно. Он будет раздражать только сильнее, теперь еще и потому, что из-за него вы завистливый плохой человек. Однако в этой ситуации можно переключить свое внимание с Ивана на абстрактных "всех". Разве он один такой неприятный? Нет, их полон Instagram, и все эти люди очень похожи друг на друга. Разрушающее чувство, которое больше не имеет конкретного адресата, заметно ослабевает.

Почему не работает "А зато"

Вернемся к Ивану. Он путешествует по три раза в месяц в разные страны, но зато я счастлива замужем. Он перезимовал в Таиланде, но зато я скоро получу повышение. Этот механизм компенсации не работает, потому что и брак, и карьера в ваших глазах уже заведомо менее ценны, чем путешествия. Все просто: семья и работа у вас уже есть, а вот поездок по миру как раз нет. Именно поэтому их значимость растет как снежный ком, а собственные достижения на этом фоне стремительно обесцениваются.

Чему именно завидуем?

Дальше начинается самое сложное и интересное: понимание, не к кому, а к чему конкретно мы испытываем это чувство. Друг уехал на всю зиму на Бали, завидуем, хоть и говорим ему, что "белой завистью" (которая, к слову, та же черная, просто менее сильная). Что конкретно вызывает это чувство: его график работы, позволяющий уезжать из города на любой срок? Финансовые возможности? Или пресс кубиками? Или вы не были два года в отпуске и выгорели дотла на работе? Да, вероятно, вам не удастся сразу надолго уехать на Бали. Но желаемое можно получить по частям, особенно если понимать, какая именно интересует вас больше всего.

Куда или откуда?

Еще один важный момент – понять, зачем именно вам нужны путешествия. Действительно ли вам так сильно хочется серфить на Мадейре или фотографировать пингвинов на мысе Ушуайя? Или вам просто нужно убежать от своих будней в немного другую, чужую реальность, которая по сравнению с вашей собственной жизнью лучше, красивее и интереснее.

Тогда что не так с вашими буднями? Вам нравится дело, которым вы заняты? А дом? Во время пандемии всем стало непросто, грустно и тревожно, но было ли вам хотя бы терпимо? Если нет, то нужно создавать себе как минимум приемлемую реальность, а не бежать из нее в ближайший аэропорт.

Когда с буднями все в относительном порядке, а путешествия вам нужны как источник свежих впечатлений и вдохновения – зависть легко трансформируется из разъедающего в конструктивное чувство. Что я могу сделать, чтобы оказаться на месте этого раздражающего тревел-блогера? Найти время для поездки, заработать денег, а идеи куда отправиться можно подсмотреть как раз в его соцсетях.

Главное, что нужно помнить о зависти, – это чувство, и оно ваше. О нем можно не говорить окружающим, но и запрещать его себе – только усугублять ситуацию. Любая подавленная эмоция рано или поздно вырвется наружу. Разрешите себе испытывать эти чувства, не стесняйтесь называть их своими именами. Тогда будет намного проще решить, что с ними делать.

