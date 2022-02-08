Эксперт объяснила, почему в странах Азии так часто меняются правила въезда

Уже третий год планету лихорадит от коронавируса, который преподносит нам сюрпризы в виде новых штаммов. Каждая страна, как умеет, борется с заболеваемостью и приспосабливается к реалиям: изобретают вакцины, переходят на удаленку и вводят меры дистанцирования. Больше всего пострадали экономики стран, живущих туризмом. В частности, Юго-Восточной Азии. Например, в Таиланде на эту сферу приходится более 50% доходов, и закрытие границ – практически катастрофа. Тревел-эксперт Екатерина Васильева рассказывает, почему правила въезда на азиатские курорты постоянно меняются.



Фото: AP Photo/Sakchai Lalit

Таиланд стал второй страной после Китая, где был зафиксирован случай заражения коронавирусом в самом начале пандемии. С мая по сентябрь 2020 года властям королевства удавалось сохранять довольно низкие показатели благодаря закрытию границ и введению карантинных мер. Однако пик заболеваемости был не отменен, а лишь отсрочен – против "Дельты" силы оказались не равны.



Похожая история произошла во Вьетнаме. Страна неплохо справлялась с COVID-19 даже по мировым меркам. Однако штамм "Дельта" подкосил ее точно так же, как и Таиланд. Итог – локдаун и карантинные ограничения.



Лаос и Камбоджа тоже довольно легко пережили первую волну благодаря стремительно принятым мерам, даже смерти от коронавируса там были зафиксированы лишь через год после начала пандемии. Однако, когда "Дельта"-штамм атаковал их ближайших соседей – Вьетнам и Таиланд, ситуация в этих странах тоже резко ухудшилась и границы пришлось прикрыть.

Примерно такая же история случилась в Малайзии и на Филиппинах – в первую волну границы были закрыты в одночасье. После временного улучшения снова пришлось приостановить авиасообщение и объявить локдаун. Индонезии летом 2021 года повезло меньше всех: она стала одним из рекордсменов по числу инфицированных на душу населения, обогнав даже Индию.



Фото: AP Photo/Sakchai Lalit

Почему сначала получилось?

С первой волной пандемии страны Юго-Восточной Азии справились отлично. Главная причина в том, что после новостей из Китая меры там были приняты молниеносно: границы моментально закрылись, авиасообщение резко прекратилось (что доставило, конечно, неудобства туристам, внезапно застрявшим на курортах), а граждан обязали носить маски и самоизолироваться. Пока весь остальной мир еще не верил, что все довольно серьезно, в ЮВА уже начали мощно обороняться от новой заразы.



Сыграли свою роль и особенности культуры: в Таиланде и Вьетнаме не принято обниматься и целоваться, как в Италии. Кроме того, большую часть времени местные жители проводят на открытом воздухе, где вирус подцепить сложнее, чем в помещении.



Как так вышло, что с "Дельтой" и "Омикроном" эта схема уже не сработала? В первую очередь из-за того, что даже медицина развитых стран была не в состоянии справиться с таким потоком инфицированных, что уж говорить о развивающихся. Нехватка коек в больницах, медперсонала и тестов – все это оказалось большим ударом для азиатских государств.



Что с вакцинацией?

Эпидемиологи всего мира сходятся во мнении, что самоизоляция – это хорошо, но единственный способ вернуться к нормальной жизни – это массовая вакцинация. В странах Юго-Восточной Азии больше всего в этом преуспел Сингапур, который закупил Pfizer и Moderna, и на данный момент там привиты более 80% населения.

Таиланду, Вьетнаму и другим менее зажиточным государствам Азии такие вакцины оказались не по карману. Поэтому они закупили Sinovac, эффективность которого оценивается заметно ниже. Да и с поставками периодически возникали перебои. Например, в Индонезии, которая больше других пострадала от "Дельты", к концу 2021 года были привиты только около 20% населения.



Фото: AP Photo/Vincent Thian

Стабильности нет и пока не предвидится

Львиная доля стран Юго-Восточной Азии живет за счет туризма. Приезжающие на зимовку фрилансеры, серферы и прочие любители сбежать из холода в тепло долгое время были стабильным источником дохода для этого региона. Буквально за считанные месяцы этот канал поступления денег иссяк, а на его место ничего не пришло. Без иностранных туристов для экономики государств ЮВА (за исключением разве что Сингапура) наступили трудные времена.

Таиланд, в отличие от Швеции или Дании, не может позволить себе поставить экономику на паузу без существенного ущерба. Не будет туристов – денег тоже не будет, им неоткуда взяться. Поэтому страны вынуждены максимально гибко подстраиваться под меняющиеся условия. Чуть падает статистика – границы открываются, растет – закрываются обратно. В той ситуации, где более развитые государства ждали бы более устойчивой положительной динамики, страны ЮВА хватаются за любую возможность хоть немного заработать на туристах.

Вероятно, правила въезда пока так и будут регулярно меняться. Так что планировать долгие поездки сейчас довольно опрометчиво, а вот краткосрочные уже вполне можно, но желательно все-таки со страховкой от невыезда.

