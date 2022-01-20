Названы самые выгодные направления для отдыха в низкий сезон

Новогодние праздники закончились, но есть и хорошие новости: вместе с ними завершился и высокий спрос на туры. Теперь на Сейшелы или Мальдивы можно отправиться, не потратив целое состояние. Тревел-обозреватель Екатерина Васильева рассказывает, где сейчас самые приятные цены и чем хорош отдых в низкий сезон.

Мальдивы

Улететь на Мальдивы в конце января можно от 117 000 рублей на двоих на неделю. За эти деньги вы получите перелет чартером, размещение в отеле с душем и кондиционером, трансфер из аэропорта и обратно и страховку. Если доплатить 5 000, можно жить в более просторном номере делюкс с балконом с видом на океан. Самые бюджетные предложения, разумеется, не включают ночевок на островных резортах, которыми славятся Мальдивы. Жить придется неподалеку от столицы, но и там можно найти лазурные пляжи с белоснежным песком.

Погода в это время на Мальдивах идеальная для пляжного отдыха: комфортные +28...+30 °С в тени и примерно столько же – в воде. Дождей практически не бывает, они приходят сюда только к концу апреля, и тогда уже непредсказуемая погода с ливнями и песчаными бурями длится до ноября.

Правила въезда: "Спутник V" официально признан на Мальдивах, но от ПЦР-теста это не освобождает – его должны сдать все туристы старше 1 года не позднее чем за 96 часов до вылета. Если у вас транзит более 24 часов, еще один ПЦР-тест нужно будет сделать в месте пересадки. Кроме того, перед въездом в страну необходимо заполнить онлайн декларацию о состоянии здоровья по ссылке.





Сейшелы

Отдохнуть в феврале вдвоем на Сейшелах будет стоить от 128 500 рублей за недельный тур. В эту сумму входит перелет чартером туда и обратно (правда, без багажа, а только с ручной кладью до 7 килограммов на каждого), размещение в апартаментах с одной спальней и страховка от задержки рейса (медицинскую нужно будет купить отдельно).

В феврале на Сейшелах жарко и дождливо, хотя уже не так сильно, как в январе: осадки обильные, но недолгие. Температура воздуха – +28...+31 °C, воды в океане – примерно такая же. Так как всю зиму здесь идут сильные дожди, вся природа цветет и пахнет, так что стоит не только валяться на пляже, но и погулять по местным паркам. Еще февраль на Сейшелах – хорошее время для наблюдения за подводным миром: морская живность здесь особенно активна и не прячется в глубинах.

Правила въезда: вакцинироваться для поездки на Сейшелы необязательно, но рекомендуется. Главное условие – отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее чем за 72 часа до вылета. Также перед поездкой нужно оформить разрешение на въезд в страну на официальном сайте правительства (заявку обещают рассмотреть в течение 9 часов) и купить медицинскую страховку, которая в случае чего покроет лечение от коронавируса. От ПЦР-тестов освобождаются только дети до 2 лет, у которых на момент въезда нет симптомов ОРВИ.

Мексика

Съездить в Канкун на неделю вдвоем в начале февраля можно за 169 700 рублей. За эти деньги вы получите перелет в обе стороны, размещение в отеле 3* на третьей линии (примерно 4,5 километра), трансфер из аэропорта и страховку.

Температура воздуха – комфортные +24...+25 °C, в воде у побережья Канкуна – около +26 °C. Влажность невысокая, в отличие от той же Юго-Восточной Азии, так что в перерывах между работой над загаром можно прокатиться по аутентичным мексиканским городкам, посмотреть на колониальную архитектуру и обязательно доехать до древних пирамид майя в Чичен-Ице.

Правила въезда: с 1 января 2022 года все ограничения для туристов, путешествующих в Мексику, сняты: не нужно предъявлять ни сертификат о вакцинации, ни результаты ПЦР-теста. Если вы летите транзитом, стоит изучить правила, а в остальном в Мексику можно въезжать свободно. ПЦР-тест нужно будет сделать только при выезде, причем за свой счет. Стоимость зависит от отеля, но в среднем тест обойдется примерно в 150 долларов с человека. Для вызова врача нужно обратиться на ресепшен, результаты будут через 1–2 суток, в редких случаях придется подождать подольше.

Доминикана

Поваляться неделю на пляжах Пунта-Каны будет стоить от 165 000 рублей на двоих. В эту сумму входит перелет и трансфер туда и обратно, размещение в отеле 4* и страховка.

Февраль в Доминикане считается самым холодным месяцем, но это лишь относительно летней жарищи. Туристов в это время года ждет по-настоящему пляжная погода: комфортные +28 °С и никаких осадков, так как сезон дождей начнется только в июне. Днем могут случиться и +30...+32 °С, но благодаря пассатам жара здесь переносится легко. Так что это идеальное время для пляжного отдыха, водных видов спорта, прогулок на яхте и дегустации морепродуктов в многочисленных рыбных ресторанах. Если валяться на пляже однажды надоест, можно съездить на экскурсию в один из трех национальных парков неподалеку от Пунта-Каны, где куча экзотических растений и животных.

Правила въезда: в Доминикану можно въехать без сертификата о вакцинации и ПЦР-теста. Вместо этого в аэропорту прибытия проводится выборочное тестирование экспресс-тестами, но от него освобождаются вакцинированные и имеющие на руках отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее чем за 72 часа до въезда в страну, а также дети до 5 лет. Из обязательного – только заполненная онлайн декларация о состоянии здоровья на сайте. Впрочем, сертификат о вакцинации в Доминикане пригодится, так как в рестораны, бары, торговые центры и прочие места за пределами отельных комплексов пускают только с ним.