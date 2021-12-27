Для тех, кто не может просто лежать: 6 необычных способов активно отдохнуть зимой

Чем заняться зимой, чтобы не было так тоскливо ждать, когда она закончится? Сразу приходят в голову лыжи, сноуборд, коньки и сооружение снежной бабы. Однако зима в наших широтах слишком длинная, так что приходится придумывать все новые способы развлекаться. Рассказываем, чем еще заняться до весны, чтобы снег не надоел хуже горькой редьки. Спойлер: сериалы и уничтожение пиццы в список не вошли.

Квадроциклы и снегоходы

Катание на снегоходах и квадроциклах по снегу – одновременно экстремальный и безопасный спорт. Безопасный, потому что за рулем будет сидеть инструктор, а экстремальный, потому что машина развивает скорость до 50 километров в час.

За руль квадроцикла сесть при желании тоже можно, но только если у вас есть права на управление мотовездеходной техникой. Снегоход – другая история: с ним справится и новичок, но на всякий случай вас будет контролировать инструктор, который поедет рядом на своем снегоходе.

Много маршрутов для покатушек на квадроциклах есть в Карелии. Большой плюс, что они ездят быстро, за одну поездку можно прокатиться и по сугробам тайги, и по льду замерзших рек, и увидеть всю зимнюю красоту северной природы. Одно из самых впечатляющих мест для прогулок на снегоходах – озеро Байкал, туры по льду отправляются из поселка Листвянка.

Подледный дайвинг

Подледный дайвинг – развлечение экстремальное уже без всяких оговорок, которое подходит только опытным дайверам, прошедшим специальный курс подготовки PADI Ice Diver и с сертификатом не ниже AOWD. Однако это однозначно стоит того, потому что таких видов летом не бывает.

Самое популярное место для подледного дайвинга – озеро Байкал, которое никогда не покрывается льдом полностью, а вода в нем такая чистая, что поверхность остается почти прозрачной и пропускает солнечный свет. Благодаря этому там очень хорошая видимость, можно встретить нерпу, много разных рыб, а также подводные пещеры и лабиринты.

Для настоящих экстремалов есть и Белое море, где вода промерзает зимой местами на полтора метра, но под этой толщей льда тоже немало интересного: морские ежи, крабы, подводные скалы, а в перерывах между погружениями, если повезет, можно увидеть северное сияние.

Катание на собачьих упряжках

Покататься на собачьих упряжках можно уже практически везде, где есть специальные собачьи питомники. Традиционный вариант – в санях, которыми управляет каюр (погонщик собак), кое-где могут научить и самому управлять упряжкой, но на это требуется время. Другой вариант – на ватрушке, которую собаки везут сами, без всякого погонщика. Не волнуйтесь, они умные и прекрасно знают маршрут!

Относительно новое направление – скиджоринг, гонки на лыжах вместе с одной или несколькими собаками. Скиджоринг появился в Норвегии и изначально задумывался как тренировка вожаков собачьих упряжек, но со временем стал самостоятельной спортивной дисциплиной.

В России уже проходили официальные соревнования по скиджорингу, впервые – в Тимирязевском лесопарке в 1989 году, а потом в 1993 году в Сокольниках. Сегодня этим занимается Всероссийская ассоциация ездового спорта, а чтобы научиться, можно обратиться в кинологические клубы.

С катанием на собачьих упряжках все проще – это есть практически везде: на Байкале, в Подмосковье, в Мурманской области и на Камчатке. Однако самое аутентичное, наверное, это путешествие к оленеводам на Чукотку.

Сноукайтинг

Сноукайтинг – это зимняя версия кайтсерфинга. Вы встаете на лыжи и сноуборд, берете в руки трос от воздушного змея и мчитесь туда, куда подует ветер. Обычно для сноукайтинга выбирают замерзшие озера или реки, где открытое пространство и хорошо ловится ветер. Для развлечения подойдут обычные лыжи или сноуборд, но если вы решите заняться этим профессионально, то понадобится специальное снаряжение.

Соревнования профессионалов на международном уровне проводятся каждый февраль в Тольятти, а для любителей – масса возможностей практически в каждом регионе, где водоемы замерзают на зиму. Есть свои центры в Подмосковье, Владивостоке, Новосибирской и Мурманской областях и в Карелии.

Прогулки на снегоступах

Это своеобразная альтернатива скандинавской ходьбе. По сугробам зимой особенно не погуляешь, а в снегоступах – в самый раз. Такой спорт не требует особой физической подготовки и подойдет даже самым маленьким и пожилым.

Главное здесь – правильно выбрать маршрут, чтобы по дороге не только качать мышцы ног, но и смотреть на окружающие пейзажи. Есть красивые места в Подмосковье, в Калининградской области, но самыми лучшими считаются Хибины и Ловозерские тундры.

Ледолазание (айс-клайминг)

Вот это развлечение уже для экстремалов, даже не каждый опытный альпинист рискнет взобраться на что-нибудь ледяное. Обычно айс-клаймеры штурмуют замерзшие водопады. Такие есть, например, в Карелии в заповеднике Кивач неподалеку от Петрозаводска, на Алтае, на Эльбрусе, а чтобы далеко не ездить, иногда сами сооружают себе ледяные горы, как, например, в деревне Жихарево в Подмосковье.