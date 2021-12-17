Какие развлечения ждут россиян в "Новогодней столице России – 2022"

Проекту "Новогодняя столица России" в этом году исполняется 10 лет. Юбилейная "хрустальная снежинка" в этот раз уехала из Калуги в Нижний Новгород, который недавно отпраздновал свое 800-летие. Тревел-обозреватель Екатерина Васильева рассказала, что можно посетить в Нижнем Новгороде на праздниках.

Как заслужить "хрустальную снежинку"?

Проект министерства культуры был запущен в 2012 году в Казани с целью развития внутреннего туризма. Не только в России, но и во всем мире последние несколько лет развиваются именно событийные путешествия. Уже мало кто хочет просто поехать в Краснодар или Санкт-Петербург, нужны какие-то дополнительные привлекательные фишки: фестивали, ярмарки, соревнования и прочее. Вот и проект "Новогодняя столица России" рассчитан именно на то, чтобы организовать в определенном городе максимум развлечений и привлечь туда больше гостей. Если туристам понравится, они наверняка захотят приехать в этот регион еще не один раз.

Город, который становится новогодней столицей, выбирается не случайно. Учитывается ряд факторов: наличие площадок, опыт проведения крупных развлекательных мероприятий, развитая культурная жизнь, готовность потратить деньги на досуг туристов и возможность их разместить (как минимум нужны отели, в которых будет достаточно мест). В прошлые годы эта честь уже выпадала Вологде, Туле, Владимиру и некоторым другим городам, а в этом эстафетную палочку от Калуги принял Нижний Новгород.

Что будет в Нижнем Новгороде?

Нижний Новгород статус новогодней столицы принял со всей ответственностью, праздничные мероприятия там начали проводить уже с 11 декабря. В этот день там состоялся парад сказочных героев, который стартовал от Большой Покровской улицы и финишировал на площади Горького. По пути к праздничной колонне присоединялись актеры уличных театров, клоуны, музыканты и артисты, наряженные в гномов, эльфов, оленей Санта-Клауса и других сказочных персонажей. На площади Горького, где завершился праздничный парад, всех участников и зрителей ждал Дед Мороз, который торжественно зажег главную городскую елку.

Специально к празднику нижегородцы придумали легенду о мальчике Ване Мечтателе, которому не нравилось, что все снежинки одинаковые. Он предложил волшебной кузнице подойти к делу с большим креативом и делать их разными. В качестве примера Ваня показал, как это делает его бабушка, чем впечатлил мастеров и всех своих земляков. С тех пор во всем мире снежинки стали уникальными. Стоит отметить, что легенда возникла не на ровном месте: казаковскую филигрань (особую художественную обработку металла) придумали именно в Нижегородской области, специально к празднику сделали снежный макет, который уже установили на ярмарке, а рядом с ним организовали фотозону.

Нижегородская ярмарка будет центральной точкой новогодних гуляний в городе. Там уже установили елку, а с 24 декабря разместят резиденцию Деда Мороза, фуд-корт и множество палаток с новогодними сувенирами. На ярмарке в ближайшее время зальют каток, установят карусель (подарок от Москвы), а в новогоднюю ночь гостей ждет праздничная развлекательная программа и салют.

С 2 по 9 января на стадионе "Труд" можно будет посмотреть ледовое шоу Ильи Авербуха "Алиса в стране чудес". Стоимость билетов чисто символическая – от 50 до 100 рублей. На стадионе нижегородцам и гостям города покажут "Щелкунчика", а на ярмарке можно будет посмотреть балет на льду "Спящая красавица" Татьяны Навки.

На Большой Покровской все новогодние каникулы будут работать несколько площадок с представлениями, в пяти городских парках – организованы бесплатные катания на хаски, а нижегородские рестораны уже вовсю готовят праздничное меню.

В конце каникул, 9 января, титул новогодней столицы будет торжественно передан Новосибирску.

Какие ограничения действуют в регионе?

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Праздник праздником, а пандемия COVID-19 продолжается. Поэтому в Нижнем Новгороде будут действовать ограничения. Например, в некоторые рестораны можно будет попасть только с наличием QR-кода или "Мультипасса", во всех остальных действуют ограничения на количество посетителей.

На ряд праздничных мероприятий потребуется регистрация, чтобы не создавать толпы. К таким относятся балеты "Щелкунчик" и "Спящая красавица", шоу "Алиса в стране чудес", открытие катка и "Горьковская елка" в Манеже. Бесплатное посещение резиденции Деда Мороза также возможно только по предварительной регистрации и при наличии QR-кода у родителей. Сделать это нужно на сайте "Нижний 800".

Попасть на главную новогоднюю площадку у Нижегородской ярмарки в ночь на 1 января можно будет только при предъявлении цифрового кода либо "Мультипасса".

Как добраться до новогодней столицы?

Доехать до Нижнего Новгорода проще и дешевле всего на поездах: "Ласточке" с вокзала Восточный или "Сапсане" с Курского вокзала. Стоимость билетов – от 900 рублей в одну сторону, время в пути – около четырех часов. Также можно долететь на самолете за 1 час 15 минут, билеты – от 4 300 рублей (туда и обратно).

Номер в трехзвездочном отеле на окраине города на двоих в новогоднюю ночь обойдется в сумму от 2 000 рублей. В центре цены уже начинаются от 7 500 рублей в сутки за номер той же категории.