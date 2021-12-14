Эксперт назвала три лучших направления для путешествия по России на Новый год

По данным билетных агрегаторов, около 90% россиян в этом году запланировали на праздники путешествия по России. К слову, в прошлом году эта цифра составляла около 98,5%. В 2022 году большинство людей не планируют рисковать, так как границы то открываются, то закрываются из-за нового штамма. Из-за этого цены на отдых в России закономерно выросли. Рассказываем, где можно встретить Новый год относительно недорого и какие ограничения действуют в этих регионах.



Самое популярные направления на новогодние праздники – традиционно Москва и Подмосковье. Хорошая новость в том, что антиковидные ограничения в столице слабее, чем в остальных регионах: в рестораны (до 23:00) и общественный транспорт вход свободный (в маске, разумеется), в музеи – по QR-кодам. Новогодний фестиваль отменять не планируется: ярмарки, катки, елки – все это будет работать. Впрочем, и цены не очень приветливые: домик в Подмосковье на три дня, включая новогоднюю ночь, стоит от 45 тысяч рублей. Это будет не элитный коттедж, а обычная загородная дача с двумя-тремя спальнями и баней, если повезет.

В Санкт-Петербурге – второму по популярности направлению – ограничения чуть жестче. Рестораны и бары, как и в Москве, работают до 23:00, вход в музеи по QR-коду, а с 27 декабря QR-код потребуется также и при заселении в отель. Если QR-кода нет, нужно будет предъявить отрицательный ПЦР-тест и сделать повторный через 48 часов. В Карелии все еще чуть жестче: до 15 января отменены все массовые мероприятия, включая новогодние елки, рестораны закрыты с 23:00 и могут обслуживать банкеты не более чем на 8 человек, а вот парк "Рускеала" на каникулах гостей ждет, но только в масках и при условии соблюдения социальной дистанции.

Также популярным остается Сочи, однако по сравнению с прошлым годом из-за антиковидных ограничений в отелях, куда заселяют только вакцинированных и переболевших со справкой, горнолыжники в этом году предпочитают Крым.

Куда поехать?

Фото: depositphotos/ photobeginner

Казань, Татарстан

Власти Татарстана не планируют вводить новые ограничения: рестораны будут работать по-прежнему до 00:00, а в новогоднюю ночь – до 03:00. Однако требования носить маски и соблюдать социальную дистанцию сохраняются. В связи с появлением штамма "Омикрон" с 29 ноября усиливается санитарный контроль в аэропорту, но это касается только прибывших зарубежными рейсами, среди которых проводится выборочное тестирование.

Новогодние гулянья пока планируется провести в обычном режиме. Ночью будет салют у Казанского кремля, а также на улице Баумана (местный Арбат). Крупнейший каток в республике – NEFIS – закрывать пока не собираются, а рестораны готовят новогоднюю программу и праздничные ужины.

Перелет из Москвы обойдется от 5 500 рублей (туда и обратно), номер в "трешке" на двоих в новогоднюю ночь – от 4 000 рублей в сутки.



Пермь, Пермский край

Казалось бы, не самое очевидное туристическое направление, но, с другой стороны, это бывшая столица Урала, которая к тому же считается родиной пельменей, так что посмотреть там есть на что.

Рестораны и бары с 27 декабря работают до часу ночи, уличные мероприятия не отменяются с оговоркой, что присутствовать на них могут не более 50 человек. Как это будет контролироваться в случае с новогодними гуляниями, не уточняется. А вот курить кальяны во всем Пермском крае пока запретили строго: по мнению Роспотребнадзора, так слишком легко подхватить коронавирус.

В Перми интересно посмотреть на старинную архитектуру в историческом центре, сходить в ледовый городок на эспланаде и успеть перепробовать пельмени в максимальном количестве заведений – их здесь подают абсолютно везде и разные.

Перелет из Москвы – от 9 400 рублей (туда и обратно), номер в "трешке" на двоих в новогоднюю ночь – от 1 300 рублей в сутки.



Фото: depositphotos/ Aikon2010

Тюмень, Тюменская область

В Тюменской области ограничения немного жестче. Зато это одно из относительно бюджетных направлений, там тоже будет чем заняться в праздники.

С 24 декабря в Тюменской области будут действовать новые ограничения: в рестораны, бары, ночные клубы, базы отдыха будут пускать только по QR-коду или со справкой о перенесенном заболевании. Что касается аквапарков, бань, спа и термальных комплексов, это правило действует уже с 3 декабря.

Удастся ли встретить в ресторане Новый год – пока непонятно. На данный момент ограничения по времени работы действуют до 31 декабря, продлят ли их с 1 января – неизвестно. Теоретически ресторан может закрыться в 23:00 и снова открыться в полночь, когда наступит уже 1 января. Однако не исключено, что Роспотребнадзор может зафиксировать это как нарушение. Рестораны принимают брони на новогоднюю ночь, но, по их же собственным словам, на всякий случай морально готовы вернуть гостям деньги.

Зато до поздней ночи можно будет гулять и кататься на коньках (в городе много красивых катков). Возле драмтеатра и на Цветном бульваре на катках установят елки и украсят все огоньками. Тюменская область известна своими целебными горячими источниками, вокруг города много туристических баз и пансионатов, где вас точно не оставят без новогоднего ужина (но помним про QR-коды).

Перелет из Москвы – от 11 400 рублей (туда и обратно), номер в "трешке" на двоих в новогоднюю ночь – от 1 500 рублей в сутки, сутки в пансионате у термальных источников – от 3 600 рублей с человека по системе "все включено".