Эксперт составила топ лучших книг про путешествия

Некоторые книги написаны так реалистично, что полностью погружают в созданный автором мир. Пока нежелательно путешествовать самолетом и ногами, остается только собственное воображение. Тревел-эксперт Екатерина Васильева выбрала шесть книг о приключениях, которые перенесут в другие страны и помогут составить план будущих поездок.



"Путешествие на "Кон-Тики", Тур Хейердал



Фото: АСТ

Реальная история автора, который решил переплыть океан на простеньком плоту, построенном по "чертежам" аборигенов. Автор отправляется из Перу в Полинезию, но сначала (примерно половину книги) рассказывает о том, как готовился: собирал команду, справлялся с бюрократией, искал те самые бальсовые бревна для строительства. Плот путешественник назвал именем местного божества Кон-Тики (на него, кстати, был похож один из членов "экипажа"). С этого момента уже начинается история о самом путешествии.

Написано с нотками героизма, местами ужасно смешно, но в любом случае очень заразительно. Настолько, что хочется самому срочно устроить себе какое-нибудь приключение.

Цитата из книги: "Никакой шторм, никакой циклон не опасен так, как личные недоразумения, когда шесть человек на несколько месяцев заточены вместе на тесном пространстве плота".



"Шантарам", Грегори Дэвид Робертс



Книга о незнакомой туристам Индии, которая совершенно заслуженно стала бестселлером. Сбежав из австралийской тюрьмы, автор десять лет скрывался в этой стране и за это время успел неплохо ее рассмотреть. Правда, прежде всего ее неприглядную часть: нищие трущобы Бомбея, мафиози, грабежи (сам автор тоже этим промышлял) и наркоторговля, дома без крыш и переполненные поезда – все описано так реалистично, что, кажется, эта книга передает даже запахи.

Кстати, в тюрьму Робертса в итоге вернули. Там он продолжал работать над романом, несмотря на то что надзиратели сжигали его рукописи. Только после освобождения в 2003 году ему удалось закончить роман и даже адаптировать к экранизации.

Цитата из книги: "Чувствовать, что тебя слушают, – это почти самое лучшее, что есть на свете".



"Восхождение", Анатолий Букреев, Г. Вестон ДеУолт



Фото: Эксмо

Альпинист Анатолий Букреев был одним из гидов экспедиции США на Эверест в 1996 году, в ходе которой погибли пять человек. Среди них – новозеландцы, поднимавшиеся практически "в ногу" с американцами.

В своей книге Букреев описывает события того путешествия и особенно подробно – уникальную спасательную операцию. Инструкторы обеих групп пытались спустить максимально возможное число людей, которые не успели вовремя вернуться в лагерь и попали в непогоду.

Букреева много обвиняли в халатности, но в итоге оправдали, признали героем и даже предложили американское гражданство. Впрочем насладиться лаврами знаменитому альпинисту не удалось – через полтора года он сам погиб в лавине во время экспедиции в Непале.

Цитата из книги: "В жизни мало удачи. Ее не хватает на всех – в тот раз мне досталась чужая".

"Дикая. Опасное путешествие как способ обрести себя", Шерил Стрэйд



Фото: Эксмо

Реальная история американки Шерил, которая однажды поняла, что она на дне: потеряла мать, превратила в кошмар свой брак, связалась с наркоманом, а еще и забеременела. Казалось бы, ситуация безвыходная, но Шерил решила сделать над собой последнее мощное усилие и остановить саморазрушение.

Как и какую новую жизнь начинать – пока непонятно и очень страшно, поэтому она решает отправиться с рюкзаком и палаткой по маршруту Тихоокеанского хребта длиной в полторы тысячи километров. Героиня выбирает такой длинный путь, чтобы спокойно подумать, что делать дальше со своей жизнью. Поход оказывается сложнее, чем она предполагала: приходится идти минимум 30 километров в день, ночевать в пустыне, взбираться на заснеженную гору. Однако большой вопрос, что для нее в итоге сложнее: бытовые трудности и опасности или остаться наедине с собой и познакомиться с настоящей Шерил.

В 2014 году роман был экранизирован, главную героиню очень убедительно сыграла Риз Уизерспун.

Цитата из книги: "Я шла и шла до тех пор, пока ходьба не стала невыносимой, пока мне не показалось, что я больше не смогу сделать ни шага. А потом я побежала".



"Прованс навсегда", Питер Мейл



Фото: Азбука

Питер Мейл стал известен на весь мир благодаря серии книг о юге Франции, куда он уехал вместе с женой из дождливого Лондона. Эта книга, как и прочие, – скорее не история, а портрет размеренной неторопливой жизни провинции, где, по сути, ничего не происходит, но именно этим она и хороша. Долгие обеды с соседями, вино на залитой солнцем террасе, милые и смешные соседи – то, что нужно в холодном московском ноябре.

Цитата из книги: "Не могу вообразить, что пастис можно пить в фулэмском пабе или в баре Нью-Йорка, или еще где-нибудь, где погода требует наличия на ногах носков. Не тот вкус. Солнце и тепло – необходимые условия. И иллюзия, что часы остановились. В общем, Прованс".



"С пингвином в рюкзаке", Том Митчелл



Фото: Бомбора

Южная Америка 1970-х годов, революционные настроения в головах и военная диктатура на улицах. Все это на фоне яркой и страстной Аргентины, которая, несмотря на тревожность вокруг, остается самой собой. Юный англичанин по имени Том отправляется один в Буэнос-Айрес на мотоцикле, чтобы найти себя и смысл жизни. Он одновременно похож на молодого Че Гевару и на приличного мальчика из хорошей английской семьи, у которого все здесь вызывает щенячий восторг. Однако одиночество его длится недолго, однажды он спасает пингвина от верной смерти. Дальше они отправляются в путь уже вместе. Казалось бы, пингвин не самая удобная компания для такой поездки, но путешествия обычно многое меняют в головах людей.

Несмотря на то что эта книга о поиске смыслов, читается она легко и весело. Она живая, показывает Южную Америку глазами автора – очень настоящей, хотя, может, и не совсем объективно. Но в любом случае это очень любопытное чтиво, если хочется задуматься и о собственной жизни, но особенно не загружаться.

Цитата из книги: "За время пребывания в Латинской Америке я на собственном горьком опыте познал, что в полупустом автобусе лучше самому выбирать себе соседа и подсаживаться к человеку, чем садиться на пустое место для двоих и предоставить выбор своего будущего соседа судьбе".

