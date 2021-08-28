Следы прошлого: где в России увидеть самые древние наскальные рисунки

С самых давних времен человечество стремилось оставить после себя какой-то след. Искусство не было чуждо даже самым древним представителям рода человеческого, и свидетельства этому – многочисленные петроглифы, которые сохранились до наших дней. В переводе с древнегреческого петроглифы означают рисунки, высеченные на камнях. Они есть по всему миру, в том числе, в разных регионах России, а петроглифы Карелии в конце июля 2021 года были включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Тревел-эксперт Екатерина Васильева рассказывает, куда отправиться, чтобы увидеть петроглифы.





Фото: РИА Новости/Илья Тимин

Беломорск и Онежское озеро, Карелия

Самые известные комплексы петроглифов были обнаружены в 1920-х годах в Карелии на Белом море неподалеку от города Беломорск, которые впоследствии таки и назвали – беломорскими. На местных скалах можно увидеть изображения людей, животных, а также сцены охоты и быта. Эти петроглифы считаются самыми древними в регионе – им более 5 тысяч лет.



Всего в этом регионе около 40 комплексов разных петроглифов, но самый известный – фигура человека на лыжах, которая до сих пор является древнейшим изображением лыжника в Европе.

Еще одно примечательное изображение – "Бес" на берегу Онежского озера. Эта фигура выглядит довольно устрашающе, во-первых, из-за своего двухметрового роста, а во-вторых, из-за довольно реалистичного изображения. Во рту у "беса" можно заметить небольшую ямку, вероятно, древние люди "кормили" его, чтобы задобрить, а позже местные монахи выбили рядом с бесом христианский крест.

Калбак-Таш, Горный Алтай

Крупнейший комплекс петроглифов на Горном Алтае находится на берегу реки Чуи между селами Иня и Иодро. Всего более 5 тысяч рисунков, самые древние из которых появились здесь в эпоху неолита. Чаще всего тут изображали животных, обитающих на Алтае: быков, оленей, волков и других. Также встречаются сюжеты охоты, шаманских ритуалов и родовые фамильные знаки – тамги - которые относят к древнетюркской эпохе.

Шульга-Таш, Башкирия

На территории природного заповедника Шульга-Таш в Башкирии находится Каковая пещера, где в конце 50-х годов прошлого века сотрудник заповедника случайно обнаружил наскальную живопись. С тех пор и по сей день там продолжают работать археологи, которые находят время от времени все новые и новые рисунки, которых сегодня уже обнаружено около 200. В основном, это изображения мамонтов, лошадей и людей, а также геометрические фигуры и предметы быта. Археологи считают, что самым древним рисункам, которые сохранились на верхнем ярусе пещеры, около 35 тысяч лет, а самым молодым – около 15 тысяч лет.



Фото: РИА Новости

В Башкортостане есть еще одна пещера, где сохранились древние рисунки – Идрисовская. Местные жители оставили здесь не только свою живопись, но и следы кострищ и предметы, предположительно используемые при ритуалах.

Кольский полуостров, Мурманская область

Самые древние свидетельства жизни человека на Кольском полуострове нашли в 1997 году на берегу Канонира в Мурманской области. Эти изображения китов, рыб, медведей и других животных, которые населяют этот край, датируются примерно 2-3 тысячелетием до нашей эры. Что любопытно, древние люди рисовали не только сцены охоты и быта, но также и довольно пикантные сюжеты, включая сцены любви.

"Писаная гора", республика Хакасия

Название "Писаная гора" говорит само за себя – в середине 19 века здесь нашли тысячи рисунков древних людей, самым старшим из которых более 4 тысяч лет. Местные жители любили рисовать разных языческих идолов, самым ценным считается изображение богини Умай в головном уборе с тремя рогами. Предположительно, люди высекали на скалах эти рисунки в качестве подношения божествам. Помимо этого здесь можно видеть и вполне стандартный наскальный "фольклор": сцены охоты, изображения людей и животных.

Якутские руны

Якутия знаменита среди археологов не только обнаруженным в 2015 году крупнейшим в мире кладбищем мамонтов, но и наскальными рисунками. Как и во многих других регионах, здесь любили изображать людей, животных (особенно часто тут рисовали лосей – поймать его было для местного охотника огромной удачей), а также языческих идолов и сцены из бытовой жизни.

Однако самое любопытное в этом регионе другое: у заповедника "Ленские столбы", на берегу реки Лены можно увидеть тысячи изображений якутских рун, разгадать значение которых ученым до сих пор не удалось. Исследователи предполагают, что скорее всего, в этих текстах нет ничего загадочного – инструкции проведения религиозных ритуалов, или как правильно завалить лося, однако достоверной информации на этот счет пока нет.



Фото: ТАСС/Анатолий Кузярин

"Томская писаница", Томск

"Томская писаница" – первый в Сибири памятник наскальной живописи. Местные петроглифы выбиты острыми предметами и закрашены охрой, большинство из них изображает животных, обитающих в этих краях – медведей, лосей, сов, журавлей и прочее, а также людей и сцены охоты и прочих характерных для древних людей занятий. Археологи отмечают удивительную для той эпохи (бронза и неолит) натуралистичность изображений, четкое соблюдение всех пропорций и детальное прорисовывание тел человека и животных.