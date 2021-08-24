Эксперт назвал лучшие места для отдыха в Доминикане

С 9 августа официально восстановлено авиасообщение с Доминиканой. Пока три рейса в неделю – по понедельникам, средам и пятницам, но с 27 августа будут сняты и эти ограничения. Помимо открытия этой страны с роскошными пляжами для туристов, есть еще одна хорошая новость: цены на туры в Доминикану сейчас вполне сравнимы с ценами на отдых в Турции. Неделя в отеле категории 3 или 4 звезды обойдется примерно в 150 тысяч рублей на двоих, а цены на "пятерки" начинаются от 165 тысяч рублей. Туроператоры считают, что это временно: во-первых, страна только что открылась, а во-вторых, сейчас там сезон дождей. К зиме цены наверняка вырастут. Тревел-эксперт Екатерина Васильева рассказывает, куда стоит отправиться на отдых в Доминикане, пока не выросли цены.



Куда поехать?

Самый популярный курорт Доминиканы – Пунта-Кана, именно здесь все для туристов: отели "все включено", рестораны, аквапарки. Однако в этой стране есть и менее "насиженные" туристами места. Поездка туда обойдется, скорее всего, дороже, чем пакетный тур в Пунта-Кану, но впечатления того стоят.

Ла-Романа

Ла-Романа не слишком отличается от туристической Пунта-Каны, но здесь есть свои особенности. Курорт расположен на берегу Карибского моря, отелей здесь меньше, но туристов всегда полно, особенно сейчас, во времена, когда большинство стран остаются закрытыми для гостей.



Главный бриллиант курорта – город художников Альтов-де-Чавон. По сути, это небольшая деревушка, построенная в стиле средневековой Испании. Здесь много мастерских, художественных школ, доступных также для туристов, маленьких магазинчиков с сувенирами ручной работы, колоритных кафе, ну и, разумеется, красивых видов – на реку Чавон и Карибское море. Здесь же находится церковь, где венчался Майкл Джексон, а неподалеку от курорта есть остров Каталина – национальный парк с коралловыми рифами и прочей красотой.

Хуан Долио

Бывшая рыбацкая деревня, а сегодня маленький город-курорт, где живут всего 5 тысяч человек. Никаких туристических развлечений здесь нет, только несколько отелей и ресторанов. Среди туристов Хуан Долио непопулярен, в этом его главное достоинство: тишина, спокойствие и пляжи, на которых практически нет людей.



Бока Чика

Бока Чика не очень популярна среди российских туристов, зато сюда с удовольствием ездят американцы и европейцы, в первую очередь за разного рода развлечениями для взрослых. Также это известный яхт-порт, и сюда приезжают в основном на яхтах, на некоторые из которых тут можно смотреть как в музее. На берегу много мотелей для яхтсменов, и вся инфраструктура курорта ориентирована в первую очередь на них. Впрочем, и "сухопутным" туристам здесь будет вполне комфортно и интересно.

Самана

Курорт Самана по праву считается одним из самых красивых в стране. В его мангровых джунглях снимали "Пиратов Карибского моря", здесь есть горы и пляжи, а с января по март сюда приплывают спариваться киты. Также на полуострове расположен национальный парк Лос-Айтисес, где обитают более ста видов экзотических птиц, и здесь же находится множество пещер, в том числе и одна из самых глубоких в мире – пещера темноты.



Спускаться сюда без сопровождения категорически запрещается, а в компании гида можно увидеть пещерные реки, лагуны, сталактиты, сталагмиты и представить себя в каком-нибудь фильме ужасов.

Пуэрто-Плата

Еще один бесконечно красивый курорт, на котором ничего не происходит. Сюда стоит ехать уставшим от городской суеты, чтобы лежать на пляже, наслаждаться морем и природой и не делать ничего.



Противоковидные меры

Массовые мероприятия в Доминикане пока запрещены, бары, клубы и дискотеки закрыты, но рестораны работают. В закрытых помещениях обязательно соблюдать безопасное расстояние и носить маску, в том числе в такси. Штраф за несоблюдение правил немаленький – около 170 долларов, поэтому лучше не рисковать.



Правила въезда

Российским туристам для поездки на срок до 30 дней виза не нужна. ПЦР-тест тоже не требуется, но по прилете в аэропорту некоторых туристов могут попросить сделать экспресс-тест. От экспресс-теста освобождаются туристы, которые предъявят сертификат о вакцинации, сделанный не позднее чем за три недели до поездки, или отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до прибытия.